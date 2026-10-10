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Blu Radio  / Tecnología  / IA puede influir en las empresas para que vendan más: experta señala ganancias de más del 30 %

IA puede influir en las empresas para que vendan más: experta señala ganancias de más del 30 %

La presentación de productos en canales digitales influye en la confianza del comprador y en su decisión de pagar sin descuentos.

Empresas podrán reducir costos operativos con ayuda de la IA
Empresas podrán reducir costos operativos con ayuda de la IA
Freepik
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

La inteligencia artificial (IA) puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar la presentación de sus productos, fortalecer la confianza de los clientes y aumentar las posibilidades de concretar ventas. La estrategia combina herramientas digitales con el diseño de contenidos para que los compradores entiendan el valor de una oferta antes de realizar el pago.

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De acuerdo con Laura Blago, creadora del método de diseño conversional, un informe global de McKinsey & Company encontró que las organizaciones con mejor diseño registran un crecimiento de ingresos 32 % mayor. El documento también señala que el 75 % de la credibilidad comercial de una marca depende de su aspecto gráfico.

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El planteamiento parte de un problema que enfrentan algunas pymes en Colombia: aunque ofrecen productos de calidad, su presencia en redes sociales, páginas web o canales de atención no siempre refleja ese nivel. Esa diferencia puede generar desconfianza y llevar a los consumidores a buscar alternativas más económicas.

IA cambia la forma de vender
IA cambia la forma de vender: diseño puede ayudar a las pymes
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¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a vender más?

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La IA facilita la producción de fotografías publicitarias, videos explicativos, catálogos y páginas orientadas a la venta. Según el estudio, estas herramientas permiten a los negocios crear contenidos en menos tiempo y proyectar una imagen más coherente sin tener que invertir grandes sumas en equipos especializados.

La propuesta se relaciona con el diseño conversional, una metodología que organiza la comunicación visual de acuerdo con las decisiones que toma un comprador durante el proceso de adquisición.

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Laura Blago advierte que invertir más dinero en publicidad no siempre resuelve los problemas comerciales. “Si una persona llega a una página o a un chat y debe preguntar datos básicos sobre precios, garantías o envíos, la venta se frena”, señala.

Por eso, la información sobre el producto, sus condiciones y los costos debe estar presentada de forma clara. El objetivo es resolver las dudas antes de que el cliente tenga que contactar al negocio.

¿Cómo pueden las pymes vender sin depender de descuentos?

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La estrategia busca que el consumidor comprenda por qué un producto tiene determinado precio. Para conseguirlo, las empresas deben mantener una presentación consistente desde el primer anuncio hasta la atención posterior a la compra.

Según Blago, este enfoque también puede facilitar las reservas con pago anticipado, la rotación de inventarios y las compras recurrentes.

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La metodología cobra relevancia durante temporadas de alto consumo, como el cierre de año, cuando los negocios compiten por la atención de los compradores y abundan las promociones.

Blago plantea que el diseño y la IA pueden contribuir a mejorar las ventas, pero no presenta el aumento del 32 % como un resultado garantizado para todas las empresas colombianas. La cifra corresponde al crecimiento asociado con las organizaciones que destacan por su diseño en el informe, mientras que los resultados de cada negocio dependerán de su oferta y de la manera en que aplique estas herramientas.

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