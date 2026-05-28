La ayuda tecnológica para contadores que muchos esperaban: incluye inteligencia artificial

La inteligencia artificial sigue transformando la forma en que trabajan las empresas, y ahora el turno es para los contadores. Alegra, plataforma de gestión empresarial nacida en Colombia, anunció el lanzamiento de su servidor MCP (Model Context Protocol), una tecnología que permitirá conectar asistentes de IA como ChatGPT, Claude o Perplexity directamente con la información contable de las empresas.

El MCP ha tomado fuerza en los últimos meses luego de que gigantes tecnológicos como OpenAI, Google y Microsoft adoptaran este protocolo como estándar para integrar inteligencia artificial con herramientas empresariales. En términos sencillos, funciona como un “puente universal” que permite que la IA acceda de manera segura a plataformas contables sin necesidad de descargar archivos, copiar datos o desarrollar integraciones complejas. Gracias a esto, un contador podrá preguntarle directamente a ChatGPT cuánto debe un cliente, qué facturas electrónicas ante la Dian siguen pendientes o cómo cerró un período financiero, obteniendo respuestas inmediatas desde la plataforma.

El lanzamiento también pone a Colombia en el centro del ecosistema tecnológico regional. De acuerdo con el Colombia Tech Report 2026 de KPMG, el sector SaaS ya lidera el ecosistema nacional con más de 610 empresas activas, superando incluso al fintech por primera vez. Además, el informe revela que el 98 % de las startups colombianas ya utiliza inteligencia artificial en algún nivel y que las compañías proyectan aumentar significativamente la inversión en estas herramientas durante 2026. Sin embargo, todavía existe una brecha importante: cuatro de cada diez pymes no tienen planes concretos para implementar IA, mientras que muchas empresas aún no logran llevar esas iniciativas a la práctica.

“Con el MCP, la IA ya conoce la empresa del cliente. El contador llega a Claude y pregunta directamente, como si le hablara a un colega que ya conoce los números”, afirmó

Jorge Soto, CEO de la compañía. La integración, además, se complementa con el uso de modelos avanzados como GPT-5, que ya impulsan más de 30 funciones dentro de la plataforma.

La nueva funcionalidad opera mediante una autorización simple desde la cuenta del usuario y no requiere instalaciones técnicas ni equipos especializados. Inicialmente permitirá consultar facturas electrónicas, reportes de cartera, saldos de clientes y movimientos financieros en tiempo real.