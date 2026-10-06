La fatiga visual ya no es un problema: marcas le apuestan a pantallas que cuidan los ojos

Cada día es más común pasar horas delante de una pantalla, ya sea leyendo, estudiando, escribiendo, trabajando o jugando, lo que hace que la fatiga visual sea un problema que afecta a millones de personas. El picor, la sequedad y la visión borrosa, entre otros síntomas, hacen parte del día a día y pueden representar problemas a futuro para los ojos.

De hecho, como lo señala la American Academy of Ophthalmology (AAO), “Cuando utilizamos dispositivos digitales, la frecuencia del parpadeo disminuye entre un 50 % y un 60 %, pasando de un promedio habitual de 15 a 20 parpadeos por minuto a solo 5 u 8. Además, gran parte de estos parpadeos son incompletos, lo que causa una evaporación acelerada de la película lagrimal y desencadena ojo seco evaporativo”, haciendo referencia a los problemas de resequedad que muchas personas presentan.

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Por otro lado, el Journal of Clinical Medicine habla sobre el síndrome de la visión informática, que afecta a personas que estudian y trabajan frente a pantallas: “afecta entre el 50 % y el 90 % de las personas que trabajan o estudian frente a pantallas más de tres horas al día. Los síntomas no se limitan a la astenopia visual (fatiga de enfoque); abarcan cefaleas tensionales secundarias y dolor en la región cervical y trapecio debido al intento inconsciente de acercarse a la pantalla para compensar el desenfoque”.

Debido a ello, marcas como Huawei y, más recientemente, TCL han implementado tecnologías en sus pantallas que buscan minimizar el impacto de la luz azul y la fatiga visual, con tecnologías que simulan la apariencia del papel.



¿Cómo funciona la tecnología NXTPAPER de TCL?

TCL Tab A1 PLUS TCL USA

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Recientemente, TCL, conocida por sus pantallas en televisores, incursionó en dispositivos móviles con la llegada de los celulares P80 Series y la tablet TAB A1 Plus, productos que cuentan con la tecnología NXTPAPER.

Esta tecnología se ha perfilado como una opción para reducir la fatiga ocular al leer o trabajar en un celular o una tableta. Esto se debe a tres características señaladas por el fabricante.

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NXTPAPER utiliza un sistema multicapa: según TCL, la tecnología funciona bajo tres frentes: elimina reflejos, modera el brillo excesivo y filtra la luz azul directamente desde el hardware, en lugar de utilizar un software o filtros de posprocesamiento como otras marcas.

Esto permite una experiencia visual más parecida al papel, con colores suaves y una iluminación menos agresiva.

Modo de lectura inmersivo: TCL ha incorporado un botón específico no solo para activar NXTPAPER, sino también para silenciar las notificaciones y ajustar automáticamente el brillo con el objetivo de facilitar la concentración.

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Otro de los aspectos señalados es que la tecnología está disponible en varios de sus dispositivos y no solo en los modelos de mayor precio.

De esta manera, teléfonos 5G y tabletas de gama media a gama alta cuentan con acceso a esta tecnología, que busca ofrecer una alternativa frente al agotamiento visual.