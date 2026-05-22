La guía definitiva para que le suelte el volante a Copilot

A estas alturas, cuando cada vez que usted pestañea la inteligencia artificial ya sabe hacer algo nuevo, de mi parte sería atrevido recomendarle una IA.

Decir que la inteligencia artificial está avanzando de forma frenética es poco. Para ella, ya nada parece incierto, y tanto el futuro como el pasado están presentes en unos ojos negros vacíos que nos miran desde el otro lado de nuestras pantallas.

Es como si un humano aprendiera a caminar, trotar y ganar un maratón olímpico en la misma tarde.

¿Más actual? ¿Más virtual? Es básicamente como si en FIFA un jugador empezara con 40 de valoración general y en dos temporadas llegara a 99 y siguiera mejorando.



Y lo más loco no es dónde está ahora. Lo más loco es que nadie sabe cuál es su nivel máximo. Lo más distópico, lo que más asusta.

Mientras las distintas corporaciones se pelean por ser “una para regirlos a todos”, como un objeto mágico de El Señor de los Anillos, hoy hablemos de Copilot, que, como su nombre lo dice, busca ser un copiloto que te ayuda a pensar, crear y trabajar mejor.

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Microsoft Copilot puede ayudar a redactar textos, resumir información, organizar datos, generar ideas, construir presentaciones y automatizar procesos a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural.

Entre más específica sea la instrucción, mejores serán los resultados.

Copilot funciona a partir de lenguaje natural, pero la calidad de las respuestas dependen directamente del nivel de detalle de las instrucciones. Cuanto más específica sea la solicitud, mayor será la precisión del resultado.

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Esto implica no solo definir la tarea, sino también el objetivo, la audiencia y el tipo de contenido esperado.

Por ejemplo, no es lo mismo pedir: “Haz una presentación”, que indicar: “Crea una presentación de cinco diapositivas sobre tendencias de IA en el sector financiero, dirigida a un comité directivo y con un tono ejecutivo”. Este contexto permite que Copilot estructure mejor la información desde el inicio, reduzca iteraciones posteriores y agilice el tiempo de trabajo.



Úselo para crear primeros borradores más rápido

Uno de los principales aportes de Copilot es ayudar a eliminar la “hoja en blanco”. Sin embargo, su verdadero valor está en construir contenido a partir de información existente dentro del flujo de trabajo. En la práctica, esto significa que puede tomar documentos previos, notas desorganizadas o ideas dispersas y convertirlas en un primer borrador estructurado. En Word o PowerPoint, por ejemplo, los usuarios pueden utilizar un documento base para pedirle a Copilot que lo transforme en un informe, una presentación o una propuesta con una narrativa más clara y organizada. Aunque el contenido siempre requiere supervisión humana, esta capacidad ayuda a reducir significativamente el tiempo de construcción inicial.



Analice datos sin necesidad de fórmulas complejas

En Excel, Copilot cambia la forma en que las personas interactúan con los datos: en lugar de depender de fórmulas avanzadas, el usuario puede trabajar a partir de preguntas en lenguaje natural.

Esto permite que perfiles no técnicos puedan interpretar información y obtener insights de forma más sencilla.

Por ejemplo, es posible solicitar instrucciones como:



“Identifica las principales tendencias de ventas de los últimos seis meses”.

“¿Qué variables explican la caída en este indicador?”.

“Crea un gráfico comparativo por región”.

A partir de estas solicitudes, Copilot puede analizar la información disponible, generar visualizaciones y proponer interpretaciones iniciales que facilitan la toma de decisiones basada en datos.



Reduzca el tiempo invertido en correos y reuniones

La gestión de correos y reuniones es una de las tareas que más tiempo consume en el trabajo diario.

En herramientas como Outlook y Teams, Copilot funciona como un filtro inteligente que ayuda a sintetizar información relevante.

Entre sus capacidades se encuentran resumir cadenas extensas de correos, identificar decisiones clave dentro de conversaciones, generar resúmenes automáticos de reuniones y destacar acuerdos o próximos pasos.

Además del ahorro de tiempo, esto permite que los usuarios puedan enfocarse en la información más importante y actuar con mayor rapidez.



Transforme un mismo contenido en distintos formatos

En muchos equipos, un mismo contenido termina utilizándose en diferentes formatos: informes, presentaciones, correos o resúmenes ejecutivos. Copilot facilita este proceso al permitir transformar una misma base de información en distintos outputs según la necesidad.

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Por ejemplo, a partir de un documento extenso, un usuario puede generar un resumen ejecutivo para liderazgo, una presentación para un comité o un correo breve con los principales hallazgos.

Esta capacidad ayuda a ahorrar tiempo, mantener coherencia en los mensajes y reducir reprocesos entre distintas versiones de un mismo contenido.