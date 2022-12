Lideraremos proceso de cuarta revolución en Latinoamérica: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló en La Nube sobre el reconocimiento en Davos al escoger a la capital antioqueña como la cuidad que acogerá el primer centro para la Cuarta Revolución Industrial.

Vea también " Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación iniciará funciones en menos de un año



“Este es un tema muy importante para el país, para Medellín y América Latina”, indicó el alcalde.



Agregó que esta elección es un reconocimiento al país por lo que Medellín ha venido haciendo en cuanto a innovación, ciencia y tecnología, en un trabajo articulado con el sector público, privado y las universidades.



Asimismo, reveló que en promedio el país invierte en innovación, ciencia y tecnología un 0.69% del PIB, mientras que Medellín está invirtiendo un 2.14% PIB: “es una diferencia grande”, dijo.



“Aquí lo importante no es que sea para Medellín, sino que es desde Medellín para el país y para América Latina”, indicó.



El alcalde Gutiérrez insistió en que la Cuarta Revolución no tiene que ser “la revolución de máquinas”, sino una revolución en términos sociales y de mejores oportunidades para los jóvenes.



“La revolución debe ser educativa”, puntualizó.



Según indicó el mandatario, este será un centro para tomar decisiones y acciones frente nuevas tecnologías, que además, contará con una junta directiva de la que harán parte rectores de universidades del país y gobernantes nacionales. Se espera que su apertura se dé antes de que termine el primer semestre del 2019.



“Lo cierto es que la Cuarta Revolución llegó, no solo para quedarse sino para llegar con más fuerza y lo que estamos haciendo es liderar ese proceso en América Latina”, dijo.



Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

Publicidad