Madonna estudia la posibilidad de escribir una autobiografía

vital.

Publicidad

"Estoy segura de que lo haré algún día, tengo muchas historias que contar", dijo la cantante de 56 años en una entrevista a la cadena británica BBC Radio 2.

La artista aseguró además que si emprende ese trabajo no se dejará nada en el tintero: "Si escribo mi libro lo haré desde el principio hasta el final, y eso es mucho terreno por cubrir", sostuvo.

Publicidad

"Creo que explicaría historias que siento que son valiosas, inspiradoras, con las que la gente se puede identificar. Soy una narradora de historias, así es cómo me veo a mí misma. Compartiría relatos que creo que inspirarían a los demás", afirmó.

Publicidad

La cantante se refirió además a la caída que sufrió sobre el escenario de los Brit Awards hace pocas semanas y concluyó que fue un "milagro" lo que evitó que saliera maltrecha de ese resbalón.

La reina del pop, que cerraba la velada con su interpretación de "Living For Love", se precipitó al suelo desde una escalera cuando uno de sus bailarines estiró más de la cuenta la larga capa negra con la que iba vestida.

Publicidad

Madonna continuó con su actuación como si nada hubiera ocurrido y asegura que no ha querido ver el vídeo del incidente.

Publicidad

"No lo he visto, no me gusta verme en ninguna parte. Odio verme porque mi experiencia sobre las cosas que ocurren nunca coincide después con lo que veo. Prefiero seguir creyendo una fantasía, aquello que yo creo que ocurrió", afirmó. EFE