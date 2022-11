Maduro dice que confía en que la paz con Farc y ELN “sea justa y perdurable”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , aseguró que confía en que la paz que se alcance en Colombia con las guerrillas de las Farc y el ELN sea justa y perdurable.

Reveló que le ratificó en su reunión privada el apoyo incondicional al proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc.

De la paz, del apoyo que estamos dando, que vamos a seguir dando, le dije lo mismo que dije en público, a pesar de los ataques desde Bogotá, presidente Santos, la paz de Colombia está por encima de todas las intrigas y toda la maldad.

Finalmente, aseguró que el presente año, 2015, “será el año de la paz” en Colombia.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Tras conocerse que el Gobierno y ELN lograron esta semana importantes avances que harían inminente el inicio de diálogos formales en próximos días, Blu Radio pudo establecer que Cuba es otra de las posibles sedes contempladas para ese proceso.

-Tras varios meses de investigación y seguimiento, las autoridades capturaron a Alberto Benavides Bonilla, alias ‘Ojitos’, señalado de ser uno de los principales carceleros de varios policías y militares secuestrados por las Farc, algunos de ellos liberados en la ‘Operación Jaque’.

-El excongresista Heriberto Arrechea vio frustrada su posibilidad de acceder a una de las curules de las negritudes luego de la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral. A través de la resolución 0035 de 2015, el Consejo Nacional Electoral le dejó claro que afirmó que conforme a la regla para la asignación de curules fijada para esta "circunscripción especial en el artículo 263 Superior, las mismas sólo se distribuyen entre aquellas listas que hubiesen superado la barrera legal correspondiente al 30% del cuociente electoral".

-El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, negó que se haya ido de Panamá "para no regresar". "Show mediático con mi viaje es por temor a denuncias que haré. Hacen ver que me he ido para no regresar, que ni sueñen con eso", escribió el ex jefe del Estado y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en su cuenta en Twitter.