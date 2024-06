Microsoft destaca el potencial de su exitoso laboratorio de IA

Directivos de la multinacional Microsoft destacaron este lunes el potencial de su laboratorio de co-innovación en inteligencia artificial (IA) como "base" para muchos otros que instalarán en el mundo por haber tenido uno de los lanzamientos "más exitosos".

Así lo aseguraron en el marco de su participación en el evento 'Welcome to the CO/LAB ERA' en el auditorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) en Montevideo el vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Comercial de Microsoft, Cristopher Young, y el líder global de Microsoft AI Co-Innovation Labs, Jun Yamasaki.

"A nivel global el de Uruguay fue uno de los primeros y ustedes van a sentar las bases de otros que van a surgir en diversas partes del mundo para impulsar el trabajo conjunto de coinnovación alrededor de la IA generativa con diferentes casos de uso", subrayó Young.

En la misma línea, en el marco del evento, que tuvo como objetivo celebrar el primer año de actividad del AI Co-Innovation Lab de Microsoft en Uruguay, inaugurado en junio de 2023, Yamasaki enfatizó que este fue "uno de los lanzamientos más exitosos" del gigante tecnológico.

"Creo que el momentum (impulso) desde el principio fue fantástico", apuntó quien aseguró que desde el laboratorio, que es el cuarto de Microsoft en el mundo y el primero en Latinoamérica, ya se generaron 40 proyectos "end-to-end" y se presentaron "más de 100 clientes en el primer año".

"Me llenó de orgullo el número de compañías que están viniendo desde fuera de Uruguay para intentar entender cómo pueden implementar la IA en sus negocios. Estamos viendo ya un influjo de alrededor del 25 % pero llegamos a este punto incluso antes de lo que habíamos anticipado", añadió Yamasaki sobre el impulso de las empresas emergentes.

Por su parte, durante la apertura del evento, que comenzó con una performance artística diseñada con IA y contó, entre otras autoridades, con la presencia del canciller, Omar Paganini y la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, remarcó la importancia de que el Gobierno haya decidido asociarse con Microsoft para impulsar este laboratorio.

"Es un honor representar un Gobierno que se jugó, que le puso toda la energía a que algo que tiene que ver con cómo nos vamos a ver en un futuro inmediato implique también dejar a las nuevas generaciones un país que dio los pasos indicados en el momento que se debía y que va a enfrentar con optimismo los nuevos tiempos", redondeó.