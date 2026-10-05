Nada de cargar al 80 %: revelan cuál es el truco para extender la salud de la batería del iPhone

Para millones de usuarios de iPhone en todo el mundo, la salud de la batería ha sido un dolor de cabeza. Mientras más ciclos de carga tenga el dispositivo, más puede disminuir la capacidad de la batería, llegando incluso, en algunos casos, a bajar del 80 % en tan solo un año.

Ante ello, en redes sociales muchos usuarios comparten recomendaciones para cuidar la batería, entre ellas cargar el teléfono solo hasta el 80 %, evitar que se descargue por debajo del 20 % y usar la opción de ahorro de batería para extender su duración a lo largo del día. Sin embargo, estos métodos no serían la única forma de evitar su desgaste.

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El problema no estaría realmente en cargarlo o no por completo, sino en evitar que el celular se recaliente, ya sea durante la carga o en el día a día. Esta situación puede afectar directamente la batería y, en algunos casos, hacer que se infle.

iPhone 18 Pro. Foto: Apple

¿Cómo hacer para que la batería del iPhone no se desgaste rápido?

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El usuario de TikTok Link Strifer, referente de Apple en Colombia, reveló cómo evitar que un iPhone desgaste su batería rápidamente. Si bien explicó que el desgaste es un proceso natural del dispositivo y que necesariamente ocurrirá, señaló que se puede lograr que avance de manera más lenta.

Según explicó, el secreto está en evitar que el teléfono se recaliente. Por eso, recomienda no utilizarlo mientras está cargando, no solo porque la batería tiende a calentarse durante este proceso, sino también porque la temperatura de las manos puede contribuir al aumento de la temperatura del dispositivo.

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Además, recomendó evitar las temperaturas extremas. Tanto el calor como el frío pueden afectar la batería, por lo que controlar la temperatura del dispositivo ayudaría a que la degradación sea más lenta.

Adicionalmente, recomendó utilizar un tipo de cargador que, según explicó, reduciría los riesgos de calentamiento del celular. De acuerdo con Strifer, Apple cuenta con un cargador dinámico de 40 W, que también viene con las nuevas MacBook y que se puede comprar por separado.

Cargador dinamico de Apple Ishop

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“Este cargador tiene una tecnología casi que única en el planeta que cuida la batería de tu celular”, señaló Strifer. Según explicó, este cargador entrega microcargas cuando el dispositivo requiere una carga pequeña, con el objetivo de cuidar la batería.

Esta tecnología no sería exclusiva de Apple. Aunque, según Strifer, solo existen dos cargadores con esta tecnología en el mundo: el de Apple y otro de Google Pixel, que se vende por separado y es más costoso que el de la marca de la manzana.

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Por otro lado, cargar el iPhone con cualquier cargador no estaría mal, siempre y cuando se evite que el dispositivo se recaliente, pues, de acuerdo con la explicación de Strifer, este sería uno de los factores que afecta la batería del celular.

¿Por qué las recomendaciones de cargar hasta el 80 % no funcionarían?

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Según Strifer, el mito de cargar hasta el 80 % sería una estrategia antigua que busca controlar la temperatura del celular. Es decir, entre 0 % y 20 % el celular carga más rápido, por lo que necesita más voltaje. Esto hace que el dispositivo se esfuerce más y, por ende, se caliente.

Lo mismo ocurre entre 80 % y 100 %. El teléfono se esfuerza más, aunque cargue más lento, pero este sería un factor que, de acuerdo con Strifer, se eliminaría con el cargador dinámico.