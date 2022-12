¿Oumuamua realmente es una nave extraterrestre? Experto explica

El astrofísico colombiano Juan Rafael Martínez Galarza, trabajador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, en Cambridge, estuvo en BLU Radio hablando sobre las evidencias que demostrarían que el Oumuamua no es una nave extraterrestre.



“No tenemos evidencia que Oumuamua sea un objeto artificialmente construido por una civilización”, dijo el especialista.



“Sí es un objeto muy extraño e interesante. Por su trayectoria y velocidad pareciera que no viene del Sistema Solar, pero pudo haber sido expulsado por una estrella”, explicó.

“Oumuamua pasó tan rápido que no lo pudimos estudiar a fondo”, añadió.



Según el astrofísico, lo que hicieron los autores de la investigación fue plantear una hipótesis que determinó si es probable que la presión de la luz solar fue la que permitió que se produjera su movimiento, pues es el factor principal por el cual se cree que es una nave extraterrestre.



Sin embargo, para él existen diversos factores que pueden generar su corriente.



“Hay una reducida evidencia para comprobar que fue un objeto volador no identificado”, dijo.



En la entrevista se habló, además, de la posibilidad de que haya más vida en el universo fuera de la Tierra.



