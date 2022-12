Programa completo de La Nube 22 de septiembre de 2014

Hay consenso en el 90% de la reforma política, asegura Gobierno: Ante el inicio de la discusión del proyecto de equilibrio de poderes presentado por el Gobierno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que hay consenso entre los ponentes de todos los partidos en temas como la eliminación de la reelección para los altos funcionarios, circunscripción nacional para Senado, supresión del Consejo Superior de la Judicatura, implementación de la lista única y cerrada, sustitución de la Comisión de Acusación por un Tribunal de aforados y cambio en el sistema de elección del contralor y procurador.

Claves para aumentar seguidores en Twitter: Según el estudio Discovering the Value of Earned Audiences – How Twitter Expressions Activate Consumers, los usuarios de Twitter pueden aumentar su número de seguidores de la siguiente manera:

Nos metimos en la fantasía de Vives, es un gran narrador de historias: Cromos: Jairo Dueñas, director de la revista Cromos, contó la experiencia de trabajar con Carlos Vive como director invitado de la revista.