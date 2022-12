Programa completo de La Nube 24 de septiembre de 2014

Mejor que no lleve su iPhone 6 Plus en los bolsillos o se le doblará: Tan pronto como salió al mercado, los usuarios más fanáticos de la manzana se hicieron al iPhone 6 y 6 Plus. También muy pronto comenzaron los comentarios de los problemas a los que se estarían enfrentando los nuevos dueños, no solo a nivel de software sino también de hardware. El nuevo iPhone no resultó tan robusto, pues tras un tiempo prolongado en el bolsillo trasero, incluso en los delanteros, se curva con facilidad.

‘Spoilers’, nuevo servicio de Netflix para revelar detalles de las películas: La web especializada en contenidos de vídeo por suscripción Netflix acaba de lanzar un portal que podría resultar polémico para los espectadores más fieles del cine ( http://spoilers.netflix.com/spoil-yourself/ ), ya que busca revelar los detalles íntimos de las producciones que nadie quisiera saber hasta no ver la cinta por primera vez.

Con ‘Smart Eye Glass’, Sony le sacó competencia a las Glass de Google: La multinacional electrónica japonesa Sony se propuso reducir la brecha en ciertos productos que tienen en expectativa a los consumidores como las Google Glass y sacó su propia versión con las ‘Smart Eye Glass’, que podrían tener como plus el hecho que se pueden conectar a cualquier dispositivo con sistema operativo Android.

Reparaciones en la casa del dueño de Facebook tiene enfermos a sus vecinos: Mark Zuckerberg, el dueño y señor de Facebook está a punto de recibir una denuncia de parte de sus también exclusivos vecinos, que llevan desde mitad del 2013 soportando interminables reparaciones en su casa de Dolores Heights, en San Francisco, California.

Boodigo, un buscador seguro en la web para encontrar contenido para adultos: Exempleados de Google se unieron para desarrollar un nuevo buscador en internet dedicado especialmente a la pornografía y todo el contenido relacionado con temas para adultos al que llamaron Boodigo, construido sobre un doble proceso de verificación que asocia las palabras claves de la búsqueda con el contenido y después comprueba que el mismo pertenezca a entidades fiables y no a sitios piratas con intenciones fraudulentas o maliciosas.

Me apasiona ver cómo internet rompe barrera de clases sociales: Ceo de Naranya: Arturo Galván, fundador y Ceo de Naranya, pasó por La Nube y dio un adelanto de lo que hablará en la quinta Conferencia Endeavor en alianza con Foros El Espectador, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en Bogotá.

Pánico en Toribío por nuevo hostigamiento de las Farc: El alcalde de Toribío (Cauca), Ezequiel Vitonas Talaga, manifestó que pese a que no se registraron víctimas tras un nuevo ataque de las Farc, la población está en pánico.

Cameron pide que se permita a Irán implicarse en el combate al Estado Islámico: El primer ministro británico, David Cameron, pidió hoy que se permita que Irán se implique en el combate de la comunidad internacional contra el Estado Islámico (EI), y abogó por una acción "inflexible" contra el grupo yihadista que incluya la vía militar.