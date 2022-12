Programa completo La Nube 15 de mayo de 2015

Estudiante logra instalar Windows 10 en un MacBook Pro y funciona mejor: El estudiante Alex King de la universidad Tufts logró que el nuevo Windows 10 funcionaria en su MacBook Pro y afirmó que corre mejor el sistema operativo de Microsoft que el del Apple.

Desarrollan bastón para invidentes capaz de reconocer caras: Se trata del 'Xplor', un bastón inteligente desarrollado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Birmingham, el cual es capaz de identificar los rostros quienes se acerquen a él.

Los Simpson, Doctor Who, Jurassic World, en el nuevo videojuego de Lego: Lego confirmó que a través de su nuevo videojuego Lego Dimensions se podrán disfrutar de personajes y licencias como Team Pack con Jurassic World, Scooby-Doo, Ninjago; Level Pack con Back to the Future, Simpsons, Portal 2 y Doctor Who.

James nos hace consultas constantemente, eso habla muy bien de él: @0rtografía: Gonzalo Andrés Muñoz, abogado, empresario y escritor, conocido por muchos como @0rtografía en Twitter, pasó por La Nube para hablar de su más reciente libro, el cuál resuelve cualquier duda idiomática.