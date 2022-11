Programa completo La Nube 28 de enero de 2015

Alias 'Mandarino' compró a magistrados y jueces para lograr libertad: Fue revelado un informe de Inteligencia en el que se confirma que Fernando de Jesús Gnecco Vega, alias ' Mandarino', sobornó a funcionarios, entre ellos un magistrado, para obtener la libertad en audiencia que se celebraría este jueves en Valledupar.

Crean robot bebé para acabar con la depresión de los ancianos: En Japón, el país con la población más longeva del mundo, numerosas empresas apuestan por crear robots para disminuir la sensación de aislamiento de los mayores que viven solos: se trata de Smiby, un bebé ávido de mimos que demanda constantemente la atención de su veterano "progenitor".

Policía pide a Waze que no revele dónde se encuentran: La policía estadounidense ha dejado ver su preocupación a Google por el hecho que la gente utilize Waze para revelar dónde se encuentra la policía, y solicitaron a la empresa de Mountain View deshabilitar esta opción.

A prisión el llamado ‘zar del oro’ Jhon Uber Hernandez: Un juez de Medellín ordenó enviar a la cárcel envían al llamado 'zar del oro' Jhon Uber Hernandez señalado de lavar activos por más de dos billones de pesos.

¿Se le ocurrió una idea en temas digitales? Con Wayra podrá hacerla realidad: Wayra, la red internacional de aceleradoras de start-ups digitales de Telefónica, anunció una nueva convocatoria global de proyectos con el fin de buscar propuestas de negocio.

Juan Esteban Constaín, ganador del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana: Este miércoles fue elegido el escritor Juan Esteban Constaín, con su libro ‘El hombre que no fue jueves’, como el ganador del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana.

Las llamadas de voz en WhatsApp estarían a punto de llegar: Desde hace varias semanas hemos reportado la posibilidad de que WhatsApp integre llamadas de voz en su aplicación. Al parecer la llegada es inminente, o al menos eso pensamos luego de revisar el descubrimiento de un usuario de Reddit, quien al actualizar WhatsApp para Android directamente desde el sitio web, se encontró con la carpeta WhatsApp Calls.

Ahora Twitter tendrá chats grupales y permitirá publicar videos: Twitter anunció que sus usuarios podrán mantener conversaciones grupales, como las de Facebook, y compartir videos en su plataforma.

Fanáticos a Facebook sufren la misma ansiedad que los drogadictos, según estudio: Un estudio de la Universidad estatal de California puso en evidencia los patrones que tienen las personas, según el tipo de red social que usan, en este caso Facebook.

Lo que usted no sabía: Ahora los recursos humanos ya no solo son de personas: Las empresas que reclutan talentos para ubicarlos en puestos de trabajo especializados están empezando a contratar herramientas tecnológicas para no quedarse solamente con la información que provee el candidato en su hoja de vida (que puede ser parcialmente verdadera, por no decir alguna falsa), además de los datos de la seguridad social para contrastar las periodos que este reporta como laborados en otras compañías.

Apple alcanzó más de US$ 18 millones en ventas en 2014 gracias a iPhone 6: El gigante tecnológico Apple cerró 2014 con un trimestre récord gracias a las ventas de sus teléfonos iPhone, en especial su nuevo dispositivo iPhone 6, que elevaron su beneficio neto hasta los 18.024 millones de dólares, un incremento interanual del 37,8 %, según informó la compañía.

Facebook ganó 2.940 millones de dólares en 2014: La red social duplicó sus ingresos con respecto a 2013 mostrando un volumen de aumento de negocios en un 58 por ciento.