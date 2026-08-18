Proyecto de ley obligaría a poner alerta sísmica en celulares, radio y televisión: así funcionaría

Tras el terremoto del 10 de agosto, una propuesta en el Congreso puso sobre la mesa la creación de un sistema nacional que permita enviar alertas sísmicas con anticipación a los ciudadanos. La iniciativa pretende aprovechar los segundos que pueden existir entre la detección de un movimiento y la llegada de sus ondas más fuertes a determinadas zonas.

El proyecto fue presentado este martes por la senadora del Nuevo Liberalismo María Lucía Villalba, quien propone la creación del Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). La iniciativa plantea integrar las redes de telecomunicaciones para que las alertas puedan llegar a los celulares sin importar el operador, el dispositivo o incluso el plan de datos.

La propuesta aparece justo en medio de la emergencia que enfrenta Colombia tras el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con el balance citado en el proyecto, son más de 123.789 familias afectadas, así como 304 personas fallecidas y más de 400 desaparecidas.

“Ninguna ley devuelve lo que se perdió el 10 de agosto, pero sí decide lo que pueda pasar la próxima vez”, señaló Villalba.



¿Cómo funcionaría el sistema de alerta sísmica?

La propuesta plantea conectar la información del Servicio Geológico Colombiano (SGC) con redes públicas y privadas de telecomunicaciones. Adicionalmente, también se utilizarían la radio y la televisión para distribuir las alertas.

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El SGC sería el encargado de determinar cuándo activar una alerta, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) asumiría la coordinación del sistema, la pedagogía y la respuesta comunitaria.

Alerta sísmica en celular - referencia // Foto: ChatGPT

El proyecto contempla:



Integración obligatoria de los operadores móviles y de telecomunicaciones.

Participación de operadores de radio y televisión.

Envío de alertas sin costo para los usuarios.

Coordinación entre entidades públicas y empresas del sector.

La iniciativa también establece que deberán definirse protocolos y condiciones técnicas para poner en marcha el sistema.

¿Qué entidades participarían en la alerta sísmica?

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La elaboración de las reglas del SNAST involucraría al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el SGC, la UNGRD, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Inravisión y los operadores de telecomunicaciones, radio y televisión.

Entre los principales aspectos se deberán establecer los estándares de interconexión, los protocolos para interrumpir automáticamente la radio y la televisión, los criterios técnicos para activar las alertas, además de pruebas piloto y simulacros.

En Colombia ya existen herramientas de sistemas de alertas sísmicas en Android; sin embargo, la propuesta busca establecer un esquema nacional coordinado por el Estado.

Por ahora, se trata únicamente de un proyecto de ley. Deberá superar cuatro debates en el Congreso antes de pasar a sanción presidencial. La iniciativa también llega después de que la Defensoría del Pueblo advirtiera sobre la necesidad de fortalecer la prevención y gestión del riesgo frente a sismos y tsunamis.