Joven ciego creó una IA que ayuda a otras personas ciegas a “ver” lo que tienen alrededor

Mark Morad podía ver cuando era niño, pero una extraña enfermedad incurable del nervio óptico fue reduciendo progresivamente su capacidad para ver hasta dejarlo completamente ciego. Años después, ese mismo problema terminó impulsándolo a crear una herramienta con inteligencia artificial para ayudar a otras personas con discapacidad visual.

La historia, que fue publicada el 18 de agosto por el portal especializado Reuters, tiene al joven egipcio de 20 años creador de ScribeMe como protagonista. Esta aplicación utiliza inteligencia artificial y la cámara de un celular para describir en tiempo real aquello que se encuentra frente al usuario. Sin embargo, también funciona en dispositivos como las gafas inteligentes de Meta, permitiendo recibir las descripciones mediante audio mientras las manos permanecen libres para utilizar, por ejemplo, un bastón.

La aplicación está disponible tanto en iOS, Android e incluso las gafas inteligentes de Meta. Foto: captura de pantalla AppStore

Una dificultad para estudiar terminó dando origen a la aplicación

Morad perdió completamente la visión hacia finales de 2021. Su hermana Karen, actualmente de 16 años, también quedó ciega debido a la misma condición.

Uno de sus mayores problemas apareció durante sus estudios, pues aunque los lectores de pantalla podían ayudarlo con textos, dejaban de ser útiles al enfrentarse a gráficos, diagramas o ecuaciones de materias como física y química.



Después de intentar contactar sin éxito a desarrolladores de otras herramientas, Morad decidió aprender programación por su cuenta mediante tutoriales de YouTube. Para 2023 ya tenía una primera versión funcional de ScribeMe.

Esta herramienta nació inicialmente para interpretar documentos, imágenes y presentaciones, pero actualmente puede describir fotografías, leer textos, reconocer elementos del entorno y responder preguntas sobre aquello que capta la cámara. Su función Live Assist está diseñada específicamente para ayudar a encontrar objetos, interpretar espacios desconocidos o comprender lo que sucede alrededor en tiempo real.

Publicidad

Su hermana pudo “ver” un safari en África

Una de las demostraciones más particulares y emocionantes ocurrió durante un viaje familiar a Kenia cuando su hermana Karen utilizó ScribeMe mediante unas gafas inteligentes mientras recorría un safari. La aplicación le describía los animales que tenía alrededor, qué estaban haciendo y aproximadamente a qué distancia se encontraban.

“Siempre pensé que esto sería imposible, pero ocurrió y realmente pude ver”, contó la joven a Reuters.

En su vida cotidiana, Karen también utiliza la herramienta para encontrar su salón de clases, reconocer tiendas, escoger ropa y estudiar.

Foto: captura de redes sociales @markmorad2.

Publicidad

ScribeMe puede utilizarse en iPhone y Android y ya cuenta con usuarios en 140 países. La plataforma soporta 20 idiomas (incluyendo español) para sus funciones de asistencia, mientras su reconocimiento óptico de caracteres puede interpretar textos en más de 50 idiomas.

La aplicación puede descargarse gratuitamente, aunque algunas características adicionales requieren suscripción.

El proyecto también ha recibido reconocimientos en competencias tecnológicas. En 2024 ganó el Vodafone AI Assistive Tools Hackathon, un concurso enfocado en desarrollar herramientas para personas con discapacidad.

Esta historia, que empezó con la necesidad de un estudiante de comprender un gráfico sin depender de otra persona, terminó creciendo hasta convertirse en una herramienta pensada para la accesibilidad del día a día para quienes no pueden utilizar la vista para conocer lo que ocurre a su alrededor.