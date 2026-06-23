¿Qué debe tener un reloj para hacer deporte?: esto debe saber antes de comprar uno

Actualmente, el mundo del deporte amateur y ocasional ha tenido un gran crecimiento, y cada vez son más las personas que aprovechan sus fines de semana o tiempos libres para practicar actividades como ciclismo, atletismo o entrenamientos en el gimnasio.

Ante esto, desde la aparición de artículos como los SmartWatch, estos dispositivos se han convertido prácticamente en un elemento importante para muchos ciudadanos, ya sea en el día a día para consultar la hora, revisar mensajes sin sacar el celular o acompañar sus rutinas deportivas.

Cada vez las marcas adaptan más estos wearables con funciones optimizadas que buscan mejorar el rendimiento de los usuarios. Sin embargo, todavía existe la duda sobre qué características deben tener estos relojes para que un deportista pueda aprovecharlos de la mejor manera.

Qué debe tener un SmartWatch para practicar deporte

Ante esto, son miles los deportistas, ciclistas, atletas o runners amateur que han encontrado en sus relojes un aliado para sus entrenamientos o jornadas deportivas.

De hecho, Lina Orrego, una corredora amateur que ha participado en varias carreras, explicó qué características considera indispensables en un reloj para practicar deporte.

El ítem número uno es la frecuencia cardíaca, que esa frecuencia cardíaca obviamente te arroje al inicio y final de la actividad tu máximo y tu mínimo durante el tiempo que hiciste el ejercicio señaló Orrego.

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Además, destacó que entre los puntos importantes se encuentran, en el caso del running, ciclismo y otros deportes, elementos como "la frecuencia cardíaca durante, antes y después del ejercicio, frecuencia cardíaca máxima y mínima, tiempo y también la distancia".

De hecho, señaló que estos relojes cuentan con herramientas específicas para cada disciplina. "En atletismo o running, que tenga el pace (ritmo); en ciclismo, velocidad, igual que cuando se corre, distancia; en natación están las brazadas. Cada deporte tiene su ítem", concluyó Lina.

De esta manera, cada usuario, de acuerdo con la actividad que practique, debe buscar las funciones que necesita. Sin embargo, un punto en común entre los deportistas está relacionado con la medición de la frecuencia cardíaca, la oxigenación de la sangre y el rendimiento físico.

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Huawei Fit 5 Pro Huawei Colombia

Huawei sorprende con relojes para deportistas

Huawei ha destacado por contar con relojes enfocados en deportistas, entre ellos el GT Runner 2, GT 6 Pro, Watch Ultimate 2, entre otros. Pero uno de sus modelos más recientes, el Huawei Watch FIT 5 Pro, ha llamado la atención por su diseño minimalista y bajo peso, convirtiéndose en una opción para quienes buscan acompañar sus entrenamientos.

Además, su brillo de 3.000 nits lo convierte en una alternativa para actividades al aire libre, así como la incorporación de sistemas de medición como el electrocardiograma (ECG).

Por ello, Carlos Morales, director de Relaciones Públicas para Huawei Latinoamérica, destacó que: "Los nuevos dispositivos de Huawei que llegan al mercado ofrecen avances significativos en salud, bienestar emocional y productividad. Con el nuevo algoritmo incorporado, buscamos que la gestión de la salud en la muñeca pase de ser un simple monitor a una herramienta real de prevención diaria".

Y al igual que los nuevos relojes de Apple, este Watch Fit 5 Pro cuenta con detección de caídas, una función que puede ser útil ante situaciones de accidente mientras se practican deportes.