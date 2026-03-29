¿Qué deben automatizar las empresas para crecer más rápido? Esto recomiendan expertos

Para muchas personas y empresas, la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en una herramienta invaluable en el día a día, así como para pequeñas y medianas empresas en Colombia. Sin embargo, el entusiasmo por adoptar este tipo de tecnologías no siempre se convierte en resultados.

Muchas pymes se quedan en el intento o implementan soluciones que realmente no responden a sus necesidades, lo que al final genera más frustración que beneficios en sí.

Ahora el reto no es solo usar IA, sino definir por dónde empezar. Expertos coinciden en que automatizar sin una estrategia clara puede salir costoso y poco efectivo. De esa manera, herramientas como las desarrolladas por Meteor IA han puesto sobre la mesa el debate sobre qué vale la pena automatizar y qué no.



Qué debe automatizar con la IA para que su empresa crezca

El primer paso es identificar tareas repetitivas que consumen tiempo y recursos. No se trata de reemplazar todo con tecnología, sino de optimizar procesos que impacten directamente la operación.

Entre los procesos más recomendados para automatizar están:



Atención al cliente con respuestas a preguntas frecuentes

Agendamiento de citas o servicios

Seguimiento comercial a clientes potenciales

Procesos básicos de marketing digital

Análisis de datos operativos

Estas tareas suelen ser predecibles y basadas en reglas, lo que facilita su delegación a sistemas automatizados. De acuerdo con expertos, empezar por estos frentes permite obtener resultados rápidos sin afectar la calidad del servicio.



Inteligencia artificial / referencia Imagen generada con IA

Qué proceso sí puede automatizar y cuál no

No todo debe pasar por la inteligencia artificial. De hecho, uno de los errores más comunes es intentar automatizar procesos que requieren criterio humano. Conversaciones complejas, reclamaciones sensibles o cierres de negocio siguen necesitando intervención directa.

Ante esto, lo más importante es establecer un equilibrio. La IA funciona como apoyo, más que como un reemplazo total. Por ello, las empresas deben definir claramente qué tareas pueden delegar sin perder control ni calidad.

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Otro punto crítico es la facilidad de uso. Muchas pymes han enfrentado dificultades porque dependen de terceros para hacer cambios simples, lo que limita la agilidad del negocio. La recomendación es optar por soluciones que permitan ajustes rápidos sin conocimientos técnicos avanzados.



Cómo medir si la herramienta realmente le está aportando valor al negocio

Implementar IA sin medir resultados es otro de los errores frecuentes. Antes de automatizar, las empresas deben definir qué esperan mejorar y cómo van a evaluar ese impacto.

Algunos indicadores clave incluyen:



Reducción en tiempos de respuesta

Aumento en citas o ventas generadas

Disminución de carga operativa

Mejora en la satisfacción del cliente

De acuerdo con el Ministerio TIC, en 2025 se destinaron cerca de $42.500 millones para impulsar la adopción digital en pymes, lo que evidencia el interés del país en fortalecer este proceso.

Como lo resume Daniel Vargas, cofundador de la plataforma, la clave está en “probar automatización en procesos puntuales, medir resultados y hacer cambios de forma simple”.