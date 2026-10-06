Qué ironía: famoso 'estafador de Tinder' lanza una aplicación de citas

Simon Leviev anunció el lanzamiento de Safe Love, una nueva aplicación de citas que, según explicó, busca reducir los perfiles falsos mediante mecanismos de identificación y verificación facial. La plataforma pretende establecer controles más estrictos para comprobar que la persona detrás de un perfil corresponda con quien se presenta posteriormente en una cita presencial.

La propuesta fue presentada por Leviev, conocido públicamente como el ‘Tinder Swindler’, durante una entrevista con el programa de noticias ITV del Reino Unido. El empresario afirmó que espera regresar a la sociedad como un “hombre rehabilitado” y explicó que su nuevo proyecto estará centrado en incrementar los controles de identidad dentro de las plataformas de citas.

Publicidad

Safe Love todavía no está disponible para el público. De acuerdo con las declaraciones de Leviev, la aplicación se encuentra en las últimas etapas de su proceso regulatorio, por lo que su lanzamiento podría producirse en los próximos días o semanas.

Así funcionará la verificación de Safe Love

Uno de los principales elementos de la aplicación será el sistema utilizado para comprobar la identidad de quienes creen una cuenta. Los usuarios tendrán que presentar una identificación emitida por un organismo gubernamental y realizar un selfi para establecer una comparación entre ambos elementos.

La plataforma también incorporará un mecanismo de análisis de imágenes. Según explicó Leviev, las fotografías utilizadas en el perfil serán comparadas con el selfi empleado durante el proceso de registro. Si la diferencia entre ambas imágenes supera el 15 %, el perfil no recibiría autorización.

Publicidad

La intención anunciada es que las personas que interactúen dentro de Safe Love puedan contar con una referencia adicional sobre la identidad de sus posibles parejas. De esta manera, la aplicación buscaría reducir la distancia entre la información presentada en línea y la apariencia de quien finalmente acude a una cita presencial.

Leviev señaló que la idea surgió después de una experiencia que involucró a una persona transgénero. A partir de ese episodio, según su propio relato, comenzó a plantear una plataforma que incorporara controles de identificación diferentes a los utilizados habitualmente en servicios de citas.

Publicidad

Safe Love también tendrá un botón SOS

La propuesta de seguridad no se limitará al registro de los usuarios. Safe Love también contempla la incorporación de un botón SOS para situaciones en las que una persona se sienta insegura durante una cita.

Al activar esta función, el teléfono comenzaría a registrar automáticamente audio y video. Paralelamente, la aplicación compartiría la ubicación exacta del usuario y enviaría esa información directamente a las autoridades policiales, de acuerdo con la explicación ofrecida por Leviev.

Publicidad

Esta herramienta sería uno de los componentes destinados a trasladar las medidas de seguridad del entorno digital al encuentro presencial. La aplicación pretende así establecer mecanismos que puedan activarse mientras una cita está en desarrollo y no únicamente durante el proceso de creación de una cuenta.

El proyecto llega después de la historia de Leviev

Publicidad

El anuncio de Safe Love adquiere especial atención por la trayectoria de su creador. Simon Leviev, cuyo nombre real es Shimon Yehuda Hayut, alcanzó notoriedad internacional después del documental de Netflix The Tinder Swindler, producción que expuso los engaños mediante los que establecía relaciones con mujeres a través de aplicaciones de citas.

Leviev fue condenado anteriormente por fraude, robo y falsificación en Israel y Finlandia. En septiembre de 2025 también fue detenido en el aeropuerto de Batumi, Georgia, después de una alerta roja de Interpol solicitada por Alemania. La detención estuvo relacionada con una denuncia presentada por una mujer de Berlín, quien afirmó haber entregado 50.000 euros.

Permaneció recluido en una penitenciaría de Kutaisi mientras enfrentaba un proceso que podía derivar en una condena de hasta 10 años. Sin embargo, las autoridades georgianas informaron posteriormente de su liberación en noviembre de 2025 por falta de pruebas.