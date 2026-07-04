El Mundial 2026 aumenta el uso de apps de citas: aficionados viajan en busca de pareja

Los estadios no son el único escenario donde el Mundial 2026 está generando encuentros. Mientras las selecciones avanzan en el certamen mundialista, miles de aficionados están aprovechando el torneo para conocer personas por medio de aplicaciones de citas. Esta es una tendencia que ha crecido de manera notable en las ciudades sede del campeonato.

El ambiente ha permitido la llegada de turistas de diferentes países y la concentración de eventos relacionados con el fútbol, convirtiendo el Mundial en una oportunidad para quienes buscan hacer amistades, encontrar compañía durante los partidos o incluso, por qué no, iniciar algún tipo de relación sentimental. Ante ello, las plataformas especializadas reportan un aumento en la actividad de los usuarios desde el arranque del torneo.

El fenómeno también quedó reflejado en una encuesta de Gleeden, plataforma de encuentros extraconyugales y no monógamos, según la cual el 84 % de los usuarios considera que las aplicaciones de citas facilitan conocer personas durante eventos masivos como el Mundial, mientras que el 57 % cree que son decisivas para lograr nuevos encuentros durante el torneo.

Aplicaciones de citas registran mayor actividad en el Mundial

Empresas del sector revelaron que el flujo de usuarios ha crecido en varias ciudades que son sede del Mundial. El incremento se debe, principalmente, a la llegada de visitantes internacionales y al interés de los aficionados por compartir la experiencia mundialista con personas que también siguen el campeonato.

Además de las citas tradicionales, muchas conversaciones comienzan con un interés común: apoyar a una selección, asistir a un partido o simplemente reunirse para ver los encuentros en zonas de aficionados, bares o espacios públicos habilitados para el evento.

"El Mundial también se está jugando desde el celular. Hoy las aplicaciones permiten conectar con personas que están en el mismo estadio, compartiendo un fan fest o alojadas en el mismo hotel. La tecnología ha cambiado la manera en que las personas socializan cuando viajan y los grandes eventos internacionales potencian ese comportamiento", afirmó Silvia Rubíes, directora de Comunicaciones de Gleeden LatAm.

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Aficionados aprovechan el Mundial para conocer personas

El fenómeno no solo involucra a turistas. Habitantes de las ciudades anfitrionas también han incrementado el uso de estas plataformas para interactuar con visitantes extranjeros y ampliar su círculo social.

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Entre las principales razones que impulsan este comportamiento se encuentran:

Compartir la pasión por el fútbol.

Conocer personas de otros países.

Asistir juntos a los partidos.

Aprovechar el ambiente festivo que rodea el Mundial.

Las aplicaciones también han incorporado funciones para facilitar conexiones entre personas que asisten a un mismo encuentro deportivo o que se encuentran en zonas cercanas a los estadios.

Expertos consideran que grandes eventos internacionales, como una Copa del Mundo, modifican temporalmente los hábitos sociales de millones de personas. La combinación entre viajes, celebraciones y actividades recreativas favorece nuevas conexiones que, en algunos casos, continúan después del torneo.