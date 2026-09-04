¿Va a comprar un altavoz para una fiesta? Estos son los factores que debería revisar

Elegir un altavoz para una fiesta no consiste únicamente en buscar el equipo que tenga mayor potencia. El tamaño del espacio, la duración de la batería, la resistencia al agua, la facilidad para transportarlo y las opciones de conectividad son factores que pueden marcar la diferencia al momento de comprar.

Uno de los primeros aspectos que conviene revisar es la cobertura del sonido. Un equipo para una reunión pequeña no necesariamente tendrá las mismas características que uno destinado a espacios amplios o celebraciones con más asistentes. Tecnologías que distribuyen el audio en diferentes direcciones pueden ayudar a lograr una reproducción más uniforme.

Parlante para fiesta. Foto: Suministrada

En esta categoría, Sony incorporó la tecnología 360° Party Sound en los modelos ULT TOWER MAX y ULT TOWER 7, diseñada para distribuir el sonido en el espacio y mantener la presencia de los graves y la claridad de las voces.

La autonomía también es importante, especialmente cuando el equipo se utilizará en exteriores. La duración real puede variar dependiendo del volumen, la música reproducida, la temperatura y las condiciones de uso. Los ULT TOWER 7 y ULT TOWER 5 ofrecen hasta 30 y 20 horas de batería, respectivamente.



Para quienes planean llevar el altavoz a una terraza, jardín o espacio abierto, la resistencia al agua es otro elemento que se debe considerar. Los ULT TOWER 7 y ULT TOWER 5 cuentan con clasificación IPX4 en posición vertical, siempre que la tapa del puerto resistente al agua permanezca correctamente cerrada.

El transporte tampoco debería pasarse por alto. La nueva serie incorpora manijas para facilitar el agarre, mientras que los ULT TOWER MAX y ULT TOWER 7 cuentan con ruedas mejoradas para desplazarlos sobre diferentes superficies.

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También es recomendable revisar las conexiones y funciones disponibles. La serie incluye entradas XLR, RCA y USB-C, además de opciones para conectar varios altavoces compatibles. Para karaoke, los usuarios pueden incorporar el micrófono opcional ULTMIC1.

Los equipos incluyen modos ULT1 y ULT2 para reforzar los graves, FLAT para una reproducción más fiel y LIVE para una experiencia similar a un concierto. Además, el sonido puede personalizarse mediante Custom EQ en la aplicación Sony | Sound Connect.

Sony presentó en Colombia tres modelos de esta generación: el ULT TOWER MAX, con hasta 2.150 W de salida; el ULT TOWER 7, de hasta 420 W, y el ULT TOWER 5, de hasta 300 W.

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La línea también ofrece iluminación, Party Chain mediante Auracast™ y materiales reciclados en parte de su estructura. Según Sony, el plástico reciclado representa cerca del 35 % del utilizado en el ULT TOWER MAX y alrededor del 20 % en los otros dos modelos.