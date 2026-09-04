¿Qué significa hoy ser fiel? La tecnología cambia la forma de hablar de pareja y sexualidad

¿Una relación tiene que ser exclusiva para funcionar?, ¿qué se considera infidelidad?, ¿los acuerdos de pareja deberían ser iguales para todos?, ¿cuánto de lo que buscamos en una relación responde realmente a nuestros deseos y cuánto a lo que aprendimos que debía ser una pareja?

Las preguntas como estas están saliendo poco a poco de los consultorios y las conversaciones íntimas. Redes sociales, podcasts, videos y aplicaciones hacen que la sexualidad y las relaciones sean temas de discusión mucho más visibles, aunque eso no significa que hayan desaparecido los prejuicios alrededor de ellos.

Para la psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos, uno de los errores está en reducir la sexualidad únicamente al sexo, pues también intervienen la autoestima, la identidad, los límites personales y las expectativas que una persona lleva a sus relaciones.

“La sexualidad todavía está atravesada por culpas, prejuicios y por muchas ideas sobre lo que supuestamente deberíamos querer”, sostiene Dos Santos.



Fidelidad, exclusividad y acuerdos de pareja

Entre los asuntos que están apareciendo en estas conversaciones están la exclusividad, los roles de género, la fidelidad y las relaciones no monógamas. Ante esto, Dos Santos aclara que reconocer distintos modelos de relación no significa recomendar uno sobre otro. La cuestión está, según explica, en que las personas puedan determinar qué acuerdos funcionan para ellas y no asumir automáticamente que existe una única manera correcta de construir una pareja.

Algo similar ocurre con los límites, pues hablar abiertamente de deseo o autonomía no elimina la necesidad de acuerdos entre quienes participan en una relación. Al contrario, pone sobre la mesa algunos asuntos que muchas veces se dan por entendidos sin haber sido conversados.

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Una de las preguntas que Dos Santos propone hacerse es: "¿Esto que quiero realmente lo quiero yo o es lo que aprendí que debía querer?”.

La sexualidad también llegó a plataformas digitales

Las declaraciones hacen parte de ‘Gleeden Confidencial con Flavia Dos Santos’, un formato de video y audio impulsado por Gleeden, plataforma orientada a personas interesadas en relaciones no monógamas.

La primera temporada reúne a seis figuras colombianas para conversar desde sus experiencias sobre cuerpo, deseo, estereotipos y relaciones. Participan la actriz Camila Jiménez, la política Blanca Durán, la creadora de contenido Lucía Beltrán, ‘La Mona soy Yo’, el médico Jorge García, la periodista Juanita Kremer y la drag queen Lesley Wolf.

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La iniciativa se suma así a una cantidad creciente de contenidos digitales que trasladan, de la intimidad al espacio público, preguntas que durante años estuvieron reservadas para conversaciones privadas. En este caso, más que encontrar una respuesta universal sobre cómo debería funcionar una pareja, la propuesta está en revisar por qué damos algunas de esas reglas por sentadas.