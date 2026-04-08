Las ciudades donde compran más productos de bienestar sexual: lubricantes entre los más pedidos

El mercado del bienestar sexual en Colombia está viviendo una transformación silenciosa, pero contundente. Lo que antes se veía como un consumo ocasional o de nicho, hoy se consolida como parte de la rutina de cuidado personal de miles de personas, con cifras que reflejan un crecimiento acelerado en 2026.

Durante el primer trimestre del año, esta industria creció un 65 %, superando ampliamente el ritmo del mercado global. Detrás de este aumento hay cambios culturales, mayor acceso a información y una evolución en los hábitos de consumo, especialmente en las principales ciudades del país.



Bogotá y Medellín lideran la compra de productos de bienestar sexual

El liderazgo del mercado está concentrado en Bogotá y Medellín, que juntas representan el 50 % de las ventas en Colombia. Cada una aporta cerca del 25 %, consolidándose como los principales centros de consumo de estos productos.

Este comportamiento responde a factores como la densidad poblacional, el acceso a canales digitales y la mayor apertura frente a temas de bienestar íntimo. En estas ciudades, el consumo ya no está ligado a fechas especiales, sino que hace parte de hábitos frecuentes.

Pareja Foto: Grok

Las otras ciudades que también compran productos de bienestar sexual

Aunque el mercado está dominado por las dos principales capitales, otras ciudades también empiezan a ganar terreno. Cali se ubica en el tercer lugar con una participación cercana al 9 %, lo que confirma que la tendencia se está expandiendo.

El crecimiento en estas zonas también está impulsado por el aumento del comercio electrónico y la presencia de tiendas especializadas, que facilitan el acceso a este tipo de productos sin barreras.



Crece el consumo de productos de bienestar sexual ¿qué se compra más?

El aumento en la demanda no solo se refleja en cifras, sino también en el tipo de productos que prefieren los colombianos. La tendencia apunta hacia artículos más especializados y enfocados en el cuidado íntimo.



Lubricantes neutros, especialmente en versiones natural y piel sensible (40 %)

Vibradores líquidos, con una participación del 12 %

Productos enfocados en salud íntima y bienestar integral

Según voceros de la marca Elixir, este cambio también está impulsado por un nuevo perfil de consumidor. “Hoy, las mujeres entran a la categoría y lideran su crecimiento en paralelo a una mayor apertura cultural y al acceso a información técnica”, explicó María Laura Guirald, líder de marca.

Publicidad

Con estos resultados, el país confirma que el bienestar sexual ya no es un tema marginal. Se trata de una industria en expansión, con fuerte presencia en grandes ciudades y un crecimiento que anticipa una mayor consolidación en los próximos años.