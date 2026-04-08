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Blu Radio  / Sociedad  / Las ciudades donde compran más productos de bienestar sexual: lubricantes entre los más pedidos

Las ciudades donde compran más productos de bienestar sexual: lubricantes entre los más pedidos

Bogotá lidera la compra de productos como lubricantes en Colombia, reflejando el auge del bienestar sexual y nuevos hábitos de consumo en el país.

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