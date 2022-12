Vicepresidente de Mensajeros Urbanos habla sobre la filtración de datos de la empresa

Óscar Durán, vicepresidente de tecnología y producto de Mensajeros Urbanos, habló en La Nube de BLU Radio sobre el comunicado en donde alertaron a las personas de la fuga de información.

“Mensajeros Urbanos es una plataforma tecnológica 100 % colombiano sobre la cual se ha desarrollado una red colaborativa de mensajeros, en la que hemos desarrollado unas soluciones de logística de última milla que hace mensajería y domicilios”, dijo.

“Lo que tenemos que decir es que siempre hemos sido una plataforma absolutamente responsable y comprometida con la información y los datos de nuestros aliados y clientes. A principios de octubre recibimos unas alertas por parte de un medio especializado en ciberseguridad. Al final hicimos una investigación y procedimos a cerrar esos eventos en nuestros servidores”, añadió.

¿Qué tipo de información se filtró?

“En la información accedida había una gran cantidad de información, la mayoría de esta no correspondía a información sensible, pero sí datos de la operación interna de Mensajeros Urbanos que no representa un riesgo”, señaló.

“Había información como las cédulas, autorizados por ellos en el proceso de vinculación, y datos nombres y correos electrónicos. No hay nadie que esté utilizando esa información de forma maliciosa”, comentó.

Escuche la entrevista completa con Óscar Durán en el audio adjunto.

