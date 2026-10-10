El secreto ancestral detrás del biche del Pacífico: Travesía Blu del 10 de octubre de 2026

Este sábado, 10 de octubre de 2026, Travesía Blu analizó el valor cultural de las bebidas ancestrales del Pacífico colombiano y las claves para explorar Río de Janeiro de la mano de expertos. En este episodio se exploró la historia del biche y la gastronomía de base vegetal en Bogotá, además de la oferta artesanal del departamento de Córdoba. Asimismo, los oyentes descubrieron la agenda cultural para la reactivación turística de Cali y la experiencia sonora de navegar en altamar.



Se debatió sobre: ¿Qué tan importante es saber de dónde viene el souvenir que nos llevamos de un viaje?. Se concluyó que para los oyentes es fundamental conocer el origen de las artesanías y recuerdos, ya que representa un acto de respeto hacia la cultura local, garantiza el apoyo directo a los artesanos de la región y evita fomentar prácticas puramente mercantilistas o productos importados en masa.

¿Qué tan importante es saber de dónde viene el souvenir que nos llevamos de un viaje?. Se concluyó que para los oyentes es fundamental conocer el origen de las artesanías y recuerdos, ya que representa un acto de respeto hacia la cultura local, garantiza el apoyo directo a los artesanos de la región y evita fomentar prácticas puramente mercantilistas o productos importados en masa. Tema central: Diana Marcela Carabalí Araujo, ingeniera química y fundadora de El Kurrulao, Bebidas Ancestrales del Pacífico, relató cómo fusionó el conocimiento científico con los saberes heredados de su familia para elaborar bebidas tradicionales como el biche, el arrechón, la tomaseca y el biche medicinal con pipilongo. Destacó que cada preparación conserva la memoria cultural e historia del Pacífico, el avance en la formalización y certificaciones sanitarias, y la importancia de estos saberes como vitrina de resiliencia y turismo tras las difíciles circunstancias del reciente terremoto.

Diana Marcela Carabalí Araujo, ingeniera química y fundadora de El Kurrulao, Bebidas Ancestrales del Pacífico, relató cómo fusionó el conocimiento científico con los saberes heredados de su familia para elaborar bebidas tradicionales como el biche, el arrechón, la tomaseca y el biche medicinal con pipilongo. Destacó que cada preparación conserva la memoria cultural e historia del Pacífico, el avance en la formalización y certificaciones sanitarias, y la importancia de estos saberes como vitrina de resiliencia y turismo tras las difíciles circunstancias del reciente terremoto. En 'Recomendado': Se viajó a Río de Janeiro junto a Grey Escobar Trujillo, fundadora de Grey Travels. La guía colombiana aconsejó no cambiar todo el efectivo en el aeropuerto por las altas tasas, planificar al menos 7 días de estadía para disfrutar la ciudad sin afanes y mantener precauciones básicas de seguridad sin "dar papaya" en zonas concurridas como Copacabana. Además, recomendó probar la gastronomía local como la feijoada, el churrasco con picanha, el açaí y el milho.

Se viajó a Río de Janeiro junto a Grey Escobar Trujillo, fundadora de Grey Travels. La guía colombiana aconsejó no cambiar todo el efectivo en el aeropuerto por las altas tasas, planificar al menos 7 días de estadía para disfrutar la ciudad sin afanes y mantener precauciones básicas de seguridad sin "dar papaya" en zonas concurridas como Copacabana. Además, recomendó probar la gastronomía local como la feijoada, el churrasco con picanha, el açaí y el milho. En 'El mundo a la carta': Carlos Castro presentó la propuesta del restaurante Sabyi en Bogotá, un proyecto con 30 años de trayectoria dedicado a la elaboración de proteínas a base de plantas que recrean sabores tradicionales para atender a un mercado creciente de viajeros vegetarianos y veganos.

Carlos Castro presentó la propuesta del restaurante Sabyi en Bogotá, un proyecto con 30 años de trayectoria dedicado a la elaboración de proteínas a base de plantas que recrean sabores tradicionales para atender a un mercado creciente de viajeros vegetarianos y veganos. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó el documental colombiana Torah Tropical, la cual narra la travesía de una familia caleña del barrio El Guaval en su proceso de conversión al judaísmo ortodoxo y su viaje a Israel. A partir de este filme, resaltó la agenda de 26 eventos culturales y turísticos impulsados en Cali (como la Bienal de Artes, el Festival de Cine, los Premios Macondo y la Feria de Cali) para reactivar la economía local.

Luis Carlos Rueda reseñó el documental colombiana Torah Tropical, la cual narra la travesía de una familia caleña del barrio El Guaval en su proceso de conversión al judaísmo ortodoxo y su viaje a Israel. A partir de este filme, resaltó la agenda de 26 eventos culturales y turísticos impulsados en Cali (como la Bienal de Artes, el Festival de Cine, los Premios Macondo y la Feria de Cali) para reactivar la economía local. En 'Ecosistemas Blu': Melisa Nieto, directora de turismo y artesanías de Córdoba, expuso la iniciativa Córdoba Artesanal. Destacó la producción sostenible en cepa de plátano, palma de seje, mochilas de la comunidad Emberá y el emblemático sombrero vuelteado elaborado en Tuchín con caña flecha.

Melisa Nieto, directora de turismo y artesanías de Córdoba, expuso la iniciativa Córdoba Artesanal. Destacó la producción sostenible en cepa de plátano, palma de seje, mochilas de la comunidad Emberá y el emblemático sombrero vuelteado elaborado en Tuchín con caña flecha. En 'Paisaje sonoro': Se escuchó el ambiente marino grabado desde la popa de un crucero en altamar por los viajeros Nati y Miguel, capturando la fuerza del motor y la estela sobre el océano.

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