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¿La arepa es colombiana o venezolana?: Travesía Blu del 25 de julio de 2026

Escuche las mejores recomendaciones para planear viajes seguros y conscientes, conectando la tradición, el descanso y la aventura con todos los sentidos.

Travesía BLU Foto BLU Radio
Travesía BLU //
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

Este sábado 25 de julio de 2026, Travesía Blu analizó cómo el cambio climático está transformando los hábitos de viaje y exploró el universo de las arepas colombianas. En este episodio se conoció el legado musical de Lucas Álvarez, los paisajes históricos de Normandía y herramientas didácticas para el avistamiento de aves. Además, los oyentes viajaron al sudeste asiático para descubrir los cantos de uno de los primates más singulares del mundo.

  • Se debatió sobre: ¿El cambio climático ya dicta nuestro destino? Se concluyó que los viajeros ahora adaptan sus horarios para evitar golpes de calor y buscan glaciares antes de su inminente desaparición.
  • Tema central: El cocinero José Luis Rivera reveló que existen 600 clases de arepas en el país; un alimento precolombino que une tradiciones indígenas, africanas y españolas en cada región.
  • En ‘Recomendado’: Lucas Álvarez, bisnieto de Petronio Álvarez, llevará su voz de soprano al festival que honra a su bisabuelo en agosto, preservando las raíces del Pacífico desde Miami.
  • En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película 'El Día D: Bajo Presión', destacando a Normandía como destino para probar queso Camembert, sidra y visitar los acantilados de Étretat.
  • En ‘Ecosistemas Blu’: Se presentaron métodos didácticos para la identificación de aves, buscando que los viajeros reconozcan la fauna local sin interferir en su hábitat natural.
  • En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes se trasladaron a Asia para escuchar al gibón, un simio sin cola amenazado cuyos duetos sincronizados resuenan en las selvas tropicales.

Escuche el programa completo acá:

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