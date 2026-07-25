¿La arepa es colombiana o venezolana?: Travesía Blu del 25 de julio de 2026

Este sábado 25 de julio de 2026, Travesía Blu analizó cómo el cambio climático está transformando los hábitos de viaje y exploró el universo de las arepas colombianas. En este episodio se conoció el legado musical de Lucas Álvarez, los paisajes históricos de Normandía y herramientas didácticas para el avistamiento de aves. Además, los oyentes viajaron al sudeste asiático para descubrir los cantos de uno de los primates más singulares del mundo.



Se debatió sobre: ¿El cambio climático ya dicta nuestro destino? Se concluyó que los viajeros ahora adaptan sus horarios para evitar golpes de calor y buscan glaciares antes de su inminente desaparición.



¿El cambio climático ya dicta nuestro destino? Se concluyó que los viajeros ahora adaptan sus horarios para evitar golpes de calor y buscan glaciares antes de su inminente desaparición. Tema central: El cocinero José Luis Rivera reveló que existen 600 clases de arepas en el país; un alimento precolombino que une tradiciones indígenas, africanas y españolas en cada región.



El cocinero José Luis Rivera reveló que existen 600 clases de arepas en el país; un alimento precolombino que une tradiciones indígenas, africanas y españolas en cada región. En ‘Recomendado’: Lucas Álvarez, bisnieto de Petronio Álvarez, llevará su voz de soprano al festival que honra a su bisabuelo en agosto, preservando las raíces del Pacífico desde Miami.



Lucas Álvarez, bisnieto de Petronio Álvarez, llevará su voz de soprano al festival que honra a su bisabuelo en agosto, preservando las raíces del Pacífico desde Miami. En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película 'El Día D: Bajo Presión', destacando a Normandía como destino para probar queso Camembert, sidra y visitar los acantilados de Étretat.



Luis Carlos Rueda recomendó la película 'El Día D: Bajo Presión', destacando a Normandía como destino para probar queso Camembert, sidra y visitar los acantilados de Étretat. En ‘Ecosistemas Blu’: Se presentaron métodos didácticos para la identificación de aves, buscando que los viajeros reconozcan la fauna local sin interferir en su hábitat natural.



Se presentaron métodos didácticos para la identificación de aves, buscando que los viajeros reconozcan la fauna local sin interferir en su hábitat natural. En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes se trasladaron a Asia para escuchar al gibón, un simio sin cola amenazado cuyos duetos sincronizados resuenan en las selvas tropicales.

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