Este sábado, 28 de noviembre de 2026, Travesía Blu exploró las nuevas formas de viajar y las experiencias que están ganando interés para el próximo año. También se presentaron destinos como el Pacífico colombiano, Grecia y Turquía, y se habló sobre gastronomía ancestral, sostenibilidad y la importancia de crear recuerdos a través de los viajes.



Se debatió sobre: Si tuviera la oportunidad de tomarse un año sabático para viajar por el mundo con todos los gastos pagos o recibir ese dinero en efectivo, ¿qué escogería? Los oyentes debatieron entre aprovechar la experiencia de conocer diferentes destinos, culturas y vivir nuevas aventuras, o preferir el dinero para cubrir necesidades, invertir o cumplir otros proyectos personales. La mayoría se inclinó por viajar.

Si tuviera la oportunidad de tomarse un año sabático para viajar por el mundo con todos los gastos pagos o recibir ese dinero en efectivo, ¿qué escogería? Los oyentes debatieron entre aprovechar la experiencia de conocer diferentes destinos, culturas y vivir nuevas aventuras, o preferir el dinero para cubrir necesidades, invertir o cumplir otros proyectos personales. La mayoría se inclinó por viajar. Tema central: Las siete tendencias de turismo que marcarían los viajes en 2027, desde destinos inspirados en la fantasía y experiencias nostálgicas hasta escapadas cortas y actividades relacionadas con pasatiempos. También se destacó la importancia de priorizar las conexiones humanas, el contacto con otras culturas y las experiencias auténticas que permitan crear recuerdos.

Las siete tendencias de turismo que marcarían los viajes en 2027, desde destinos inspirados en la fantasía y experiencias nostálgicas hasta escapadas cortas y actividades relacionadas con pasatiempos. También se destacó la importancia de priorizar las conexiones humanas, el contacto con otras culturas y las experiencias auténticas que permitan crear recuerdos. En 'El mundo a la carta': El segmento estuvo dedicado a la gastronomía del Pacífico colombiano, con testimonios de cocineras tradicionales que compartieron sus saberes ancestrales, recetas y formas de relacionarse con la naturaleza. También destacó el papel de las huertas de azotea, la cocina heredada de generación en generación y la conservación de la biodiversidad, a través del documental Voces de la Selva y el Mar.

El segmento estuvo dedicado a la gastronomía del Pacífico colombiano, con testimonios de cocineras tradicionales que compartieron sus saberes ancestrales, recetas y formas de relacionarse con la naturaleza. También destacó el papel de las huertas de azotea, la cocina heredada de generación en generación y la conservación de la biodiversidad, a través del documental Voces de la Selva y el Mar. En 'Cinema travel': Se habló de la película La Gallina Hen, cuya protagonista es una gallina que escapa de una granja y encuentra refugio en un restaurante en Grecia. A partir de esta producción, se recomendaron destinos turísticos griegos como Santorini, Mykonos, Creta, la Acrópolis y los monasterios de Meteora. También se compartieron recomendaciones sobre las mejores temporadas para visitar el país.

Se habló de la película La Gallina Hen, cuya protagonista es una gallina que escapa de una granja y encuentra refugio en un restaurante en Grecia. A partir de esta producción, se recomendaron destinos turísticos griegos como Santorini, Mykonos, Creta, la Acrópolis y los monasterios de Meteora. También se compartieron recomendaciones sobre las mejores temporadas para visitar el país. En 'Ecosistemas Blu': Se presentó la participación de estudiantes del Gimnasio Los Caobos en la COP31, realizada en Antalya, Turquía. La estudiante Mariana Triviño contó cómo, junto a jóvenes de más de 80 países, participó en la elaboración de un manifiesto internacional con cuatro llamados a la acción frente al cambio climático. Uno de los principales planteamientos fue la necesidad de incorporar la educación climática de manera obligatoria en los colegios.

Se presentó la participación de estudiantes del Gimnasio Los Caobos en la COP31, realizada en Antalya, Turquía. La estudiante Mariana Triviño contó cómo, junto a jóvenes de más de 80 países, participó en la elaboración de un manifiesto internacional con cuatro llamados a la acción frente al cambio climático. Uno de los principales planteamientos fue la necesidad de incorporar la educación climática de manera obligatoria en los colegios. En 'Paisaje sonoro': El programa cerró con una experiencia sonora del viaje de los presentadores por el río Nilo, en el sur de Egipto. Los oyentes conocieron los sonidos, la música y las expresiones culturales de una comunidad nubia que visitaron durante un recorrido en crucero.

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