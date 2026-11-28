Actualizado: 28 de nov, 2026
Este sábado, 28 de noviembre de 2026, Travesía Blu exploró las nuevas formas de viajar y las experiencias que están ganando interés para el próximo año. También se presentaron destinos como el Pacífico colombiano, Grecia y Turquía, y se habló sobre gastronomía ancestral, sostenibilidad y la importancia de crear recuerdos a través de los viajes.
- Se debatió sobre: Si tuviera la oportunidad de tomarse un año sabático para viajar por el mundo con todos los gastos pagos o recibir ese dinero en efectivo, ¿qué escogería? Los oyentes debatieron entre aprovechar la experiencia de conocer diferentes destinos, culturas y vivir nuevas aventuras, o preferir el dinero para cubrir necesidades, invertir o cumplir otros proyectos personales. La mayoría se inclinó por viajar.
- Tema central: Las siete tendencias de turismo que marcarían los viajes en 2027, desde destinos inspirados en la fantasía y experiencias nostálgicas hasta escapadas cortas y actividades relacionadas con pasatiempos. También se destacó la importancia de priorizar las conexiones humanas, el contacto con otras culturas y las experiencias auténticas que permitan crear recuerdos.
- En 'El mundo a la carta': El segmento estuvo dedicado a la gastronomía del Pacífico colombiano, con testimonios de cocineras tradicionales que compartieron sus saberes ancestrales, recetas y formas de relacionarse con la naturaleza. También destacó el papel de las huertas de azotea, la cocina heredada de generación en generación y la conservación de la biodiversidad, a través del documental Voces de la Selva y el Mar.
- En 'Cinema travel': Se habló de la película La Gallina Hen, cuya protagonista es una gallina que escapa de una granja y encuentra refugio en un restaurante en Grecia. A partir de esta producción, se recomendaron destinos turísticos griegos como Santorini, Mykonos, Creta, la Acrópolis y los monasterios de Meteora. También se compartieron recomendaciones sobre las mejores temporadas para visitar el país.
- En 'Ecosistemas Blu': Se presentó la participación de estudiantes del Gimnasio Los Caobos en la COP31, realizada en Antalya, Turquía. La estudiante Mariana Triviño contó cómo, junto a jóvenes de más de 80 países, participó en la elaboración de un manifiesto internacional con cuatro llamados a la acción frente al cambio climático. Uno de los principales planteamientos fue la necesidad de incorporar la educación climática de manera obligatoria en los colegios.
- En 'Paisaje sonoro': El programa cerró con una experiencia sonora del viaje de los presentadores por el río Nilo, en el sur de Egipto. Los oyentes conocieron los sonidos, la música y las expresiones culturales de una comunidad nubia que visitaron durante un recorrido en crucero.
Escuche el programa completo acá: