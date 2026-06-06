Mundial 2026 en transporte de lujo o tren suizo por los Alpes: Travesía Blu del 6 de junio de 2026

Este sábado 6 de junio de 2026, Travesía Blu invita a reflexionar sobre cómo la edad y la actitud definen la experiencia del viajero. En este episodio se exploró la logística de lujo para el próximo Mundial, el encanto de los trayectos ferroviarios en los Alpes y la riqueza cultural de destinos cercanos a Bogotá. Además, los oyentes recorrieron virtualmente las calles de Estambul, los paisajes nevados de Suiza y la historia cinematográfica de Dallas.



Se debatió sobre: ¿Viajamos por edad o actitud? Se concluyó más allá de la energía joven o el dinero, la actitud define si eres un "turista" que busca seguridad o un "viajero" abierto a la transformación.



¿Viajamos por edad o actitud? Se concluyó más allá de la energía joven o el dinero, la actitud define si eres un "turista" que busca seguridad o un "viajero" abierto a la transformación. Tema central: Daniel Rodríguez de Mundi limos presentó el transporte de lujo para el Mundial 2026, incluyendo vans y aviación privada para facilitar traslados seguros entre las sedes.



Daniel Rodríguez de Mundi limos presentó el para el Mundial 2026, incluyendo vans y aviación privada para facilitar traslados seguros entre las sedes. En 'Recomendado': Maritza Mantilla sugirió el tren regional suizo hacia los Alpes; destacó usar IA para elegir el lado derecho y disfrutar paisajes patrimonio de la UNESCO.



Maritza Mantilla sugirió el tren regional suizo hacia los Alpes; destacó usar IA para elegir el lado derecho y disfrutar paisajes patrimonio de la UNESCO. En 'Cinema travel' : Luis Carlos Rueda recomendó la película JFK de Oliver Stone, que revive la historia de Dallas, sede mundialista, a través de la investigación del famoso magnicidio.



: Luis Carlos Rueda recomendó la película JFK de Oliver Stone, que revive la historia de Dallas, sede mundialista, a través de la investigación del famoso magnicidio. En 'Ecosistemas Blu' : Se resaltó a Tenjo como destino de naturaleza y cultura, destacando la Ruta del Copetón con 62 especies de aves y el milenario arte rupestre muisca.



: Se resaltó a como destino de naturaleza y cultura, destacando la con 62 especies de aves y el milenario arte rupestre muisca. En 'Paisaje sonoro': Los oyentes viajaron a Eslovenia para oír el granizo sobre piedras planas, un relajante sonido descrito como un "ASMR de la naturaleza" en estado bruto.

A través de estos temas, el programa reflexionó sobre cómo los viajeros pueden contribuir a un turismo más sostenible y consciente.

Escuche el programa completo aquí: