Seguridad en excursiones y el debate de viajar con los suegros: Travesía Blu del 4 de julio de 2026

Este sábado, Travesía Blu analizó la profesionalización de las excursiones escolares y debatió sobre la convivencia familiar al viajar con los suegros. Se exploraron los paisajes de los Alpes austriacos a través del cine, la gastronomía de Villa de Leyva y la riqueza natural del Quindío.

Se debatió sobre: ¿Viajar con los suegros une a la familia o deteriora la convivencia? Sofía, Juan David Ríos, Daniel y Luisa Fernández concluyeron que, aunque puede fortalecer vínculos, se requiere una relación sana, comportamiento prudente y preservar espacios privados para la pareja.

Tema central: David Fernando Rodríguez, de XCAPE Turismo, presentó la "Orange Week" como un modelo de excursiones de graduación seguras y controladas en Cancún y Cartagena para mitigar los miedos de los padres.

En ‘Cinema travel’: Luis Carlos Rueda recomendó la película independiente Nuestras Chicas, resaltando los paisajes de los Alpes austriacos y la oferta cultural de Salzburgo, desde la casa de Mozart hasta sus palacios y postres típicos.



En ‘Mundo a la carta’: Juanca Solarte destacó a Villa de Leyva como destino gastronómico, sugiriendo visitar La Ricota por su oferta ítalo-colombiana y La Galleta para probar una de las mejores milhojas del país.

En ‘Paisaje sonoro’: Los oyentes se sumergieron en la biodiversidad del Quindío, escuchando el despertar de las aves cerca del Río La Vieja, en un espacio que alberga cientos de especies y promueve un turismo respetuoso con la fauna.

A través de estos temas, el programa motivó a los viajeros a descubrir nuevos destinos con responsabilidad, ya sea en excursiones juveniles o en escapadas familiares que valoren el entorno natural y cultural.

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El programa completo acá: