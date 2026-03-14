¿Viajar con los suegros fortalece o afecta la convivencia? Travesía Blu del 14 de marzo de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 14 de marzo de 2026:



Se debatió sobre: ¿Viajar con los suegros fortalece la relación familiar o puede terminar dañando la convivencia durante las vacaciones?

¿Viajar con los suegros fortalece la relación familiar o puede terminar dañando la convivencia durante las vacaciones? Tema central: se invitó a David Fernando Rodríguez, director comercial y de operaciones para Xcape Turismo Colombia , para analizar cómo han cambiado las excursiones de grado de los colegios y las preocupaciones actuales de los padres frente a seguridad, consumo de alcohol y organización de estos viajes.

se invitó a , para analizar cómo han cambiado las excursiones de grado de los colegios y las preocupaciones actuales de los padres frente a seguridad, consumo de alcohol y organización de estos viajes. En ‘Recomendado’, se habló de las excursiones de graduación como una experiencia clave para los estudiantes, destacando que estos viajes no solo celebran el final del colegio, sino que también fomentan la convivencia, la creación de recuerdos y el inicio de una cultura de viajes responsables.

se habló de las excursiones de graduación como una experiencia clave para los estudiantes, destacando que estos viajes no solo celebran el final del colegio, sino que también fomentan la convivencia, la creación de recuerdos y el inicio de una cultura de viajes responsables. En ‘Cinema travel’, se habló de la película 'Nuestras Chicas', una producción europea que muestra el drama de dos familias durante un viaje en los Alpes. La historia sirvió para destacar destinos turísticos de Austria como Salzburgo, famosa por su arquitectura, sus palacios y por ser la ciudad natal de Mozart.

se habló de la película 'Nuestras Chicas', una producción europea que muestra el drama de dos familias durante un viaje en los Alpes. La historia sirvió para destacar destinos turísticos de Austria como Salzburgo, famosa por su arquitectura, sus palacios y por ser la ciudad natal de Mozart. En ‘El mundo a la carta’, se recomendó la oferta gastronómica de Villa de Leyva, con lugares como La Ricotta y La Galleta, reconocidos por su cocina y por postres destacados como la milhoja, considerada una de las preparaciones dulces más populares entre los visitantes del destino.

se recomendó la oferta gastronómica de Villa de Leyva, con lugares como La Ricotta y La Galleta, reconocidos por su cocina y por postres destacados como la milhoja, considerada una de las preparaciones dulces más populares entre los visitantes del destino. En ‘Ecosistemas Blu’, se abordó el reciclaje de medicamentos vencidos o no utilizados, explicando el funcionamiento del programa Punto Azul, que cuenta con miles de contenedores en Colombia para garantizar la correcta disposición de estos residuos y evitar la contaminación ambiental.

se abordó el reciclaje de medicamentos vencidos o no utilizados, explicando el funcionamiento del programa Punto Azul, que cuenta con miles de contenedores en Colombia para garantizar la correcta disposición de estos residuos y evitar la contaminación ambiental. En ‘Paisaje sonoro’, los oyentes viajaron con la imaginación al Quindío, donde el sonido de diversas aves permitió resaltar la riqueza de avifauna de la región, uno de los territorios más importantes del país para el avistamiento de aves y la conservación de especies.