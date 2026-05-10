Viajes durante el Mundial, turismo en México y gastronomía: Travesía Blu del 9 de mayo de 2026

Actualizado: 10 de may, 2026
Este sábado 9 de mayo de 2026, Travesía Blu propone un viaje que cruza historia, sabores y turismo consciente. En este episodio se habló sobre viajes durante el Mundial, turismo en México, viajes en solitario y experiencias gastronómicas y culturales en Colombia y Latinoamérica. También destacaron destinos como Miami, Ciudad de México, Nuquí, Xcaret y São Paulo.
- Nicolás Posseles (Civitatis): Habló sobre las actividades turísticas disponibles durante el Mundial en ciudades como Miami, Ciudad de México y Guadalajara. Explicó además cómo funcionan los free tours y el crecimiento del turismo en Latinoamérica.
- Felipe García: Dio su opinión sobre viajar solo, asegurando que muchas veces refleja dificultades para conectar con otras personas más que un proceso de autodescubrimiento.
- César Escola: Compartió su experiencia viajando solo y comentó que prefiere viajar acompañado por la familia o amigos para compartir emociones y recuerdos.
- César Moreno: Expresó que viajar solo puede ser una experiencia de libertad y placer, permitiendo conocer lugares al propio ritmo y vivir momentos personales.
- W Bernard: Defendió los viajes en solitario como una forma de autoconocimiento y de descubrir gustos, rutinas y preferencias personales.
- Nymia Iris González: Habló sobre la cocina tradicional del Pacífico colombiano en Nuquí, resaltando el valor cultural, familiar y emocional de preparar alimentos con ingredientes naturales.
- Luis Carlos Rueda: Presentó desde Xcaret, México, las novedades turísticas del complejo y la realización de los Premios Platino en la Riviera Maya.
Escuche el programa completo aquí: