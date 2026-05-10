Viajes durante el Mundial, turismo en México y gastronomía: Travesía Blu del 9 de mayo de 2026

Este sábado 9 de mayo de 2026, Travesía Blu propone un viaje que cruza historia, sabores y turismo consciente. En este episodio se habló sobre viajes durante el Mundial, turismo en México, viajes en solitario y experiencias gastronómicas y culturales en Colombia y Latinoamérica. También destacaron destinos como Miami, Ciudad de México, Nuquí, Xcaret y São Paulo.



Nicolás Posseles (Civitatis): Habló sobre las actividades turísticas disponibles durante el Mundial en ciudades como Miami, Ciudad de México y Guadalajara. Explicó además cómo funcionan los free tours y el crecimiento del turismo en Latinoamérica.



Habló sobre las actividades turísticas disponibles durante el Mundial en ciudades como Miami, Ciudad de México y Guadalajara. Explicó además cómo funcionan los free tours y el crecimiento del turismo en Latinoamérica. Felipe García: Dio su opinión sobre viajar solo, asegurando que muchas veces refleja dificultades para conectar con otras personas más que un proceso de autodescubrimiento.



Dio su opinión sobre viajar solo, asegurando que muchas veces refleja dificultades para conectar con otras personas más que un proceso de autodescubrimiento. César Escola: Compartió su experiencia viajando solo y comentó que prefiere viajar acompañado por la familia o amigos para compartir emociones y recuerdos.



Compartió su experiencia viajando solo y comentó que prefiere viajar acompañado por la familia o amigos para compartir emociones y recuerdos. César Moreno: Expresó que viajar solo puede ser una experiencia de libertad y placer, permitiendo conocer lugares al propio ritmo y vivir momentos personales.



Expresó que viajar solo puede ser una experiencia de libertad y placer, permitiendo conocer lugares al propio ritmo y vivir momentos personales. W Bernard: Defendió los viajes en solitario como una forma de autoconocimiento y de descubrir gustos, rutinas y preferencias personales.



Defendió los viajes en solitario como una forma de autoconocimiento y de descubrir gustos, rutinas y preferencias personales. Nymia Iris González: Habló sobre la cocina tradicional del Pacífico colombiano en Nuquí, resaltando el valor cultural, familiar y emocional de preparar alimentos con ingredientes naturales.



Habló sobre la cocina tradicional del Pacífico colombiano en Nuquí, resaltando el valor cultural, familiar y emocional de preparar alimentos con ingredientes naturales. Luis Carlos Rueda: Presentó desde Xcaret, México, las novedades turísticas del complejo y la realización de los Premios Platino en la Riviera Maya.

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