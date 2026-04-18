Así puede participar en las caminatas ecológicas en Bogotá: guía para inscribirse en abril

En Bogotá sí hay planes distintos para salir de la rutina sin gastar de más. Durante abril, el Distrito abrió inscripciones para caminatas ecológicas gratuitas en varios humedales de la ciudad, una opción pensada para quienes quieren desconectarse del ruido urbano y pasar unas horas en la naturaleza.

La iniciativa es liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente y estará disponible hasta el 27 de abril. Los recorridos se realizan en espacios como Torca, Torca-Guaymaral, Techo, Capellanía y Quiba, todos con rutas de nivel básico, lo que permite que cualquier persona pueda participar sin necesidad de experiencia previa.



Caminatas ecológicas en Bogotá: plan gratuito para abril

Caminatas ecológicas Freepik

Más allá de caminar, la propuesta incluye actividades pedagógicas. Durante los recorridos, los asistentes participan en charlas, interpretación ambiental y espacios para conocer cómo funcionan estos ecosistemas dentro de la ciudad.

La idea es que los ciudadanos no solo visiten los humedales, sino que entiendan su importancia y aprendan a cuidarlos. Por eso, cada jornada está acompañada por educadores ambientales que guían el proceso.



Cómo inscribirse a las caminatas ecológicas en Bogotá

Para participar es obligatorio inscribirse previamente, ya que los cupos son limitados. Una vez registrada, la persona recibe por correo el punto exacto de encuentro y las indicaciones del recorrido.



En abril hay varias fechas disponibles. Por ejemplo, el humedal Techo tendrá caminata el 20 de abril, Capellanía el 23 y Quiba el 27, todas a las 9:00 de la mañana. La inscripción se realiza a través de los canales oficiales de la Secretaría de Ambiente.

Recomendaciones para participar en caminatas ecológicas en Bogotá



Usar ropa cómoda y adecuada para caminar.

Llevar hidratación y un refrigerio.

No botar basura ni alterar el entorno.

No consumir alcohol ni sustancias psicoactivas.

Respetar la fauna y flora del lugar.

Seguir las indicaciones de los guías.

Cada recorrido dura entre tres y cuatro horas, tiempo suficiente para desconectarse del ritmo de la ciudad sin salir de Bogotá. Además, es una oportunidad para conocer espacios que muchos no visitan con frecuencia. Para consultar el protocolo de derechos y obligaciones puede hacerlo desde este enlace.