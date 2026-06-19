Bogotá celebrará el Día Internacional del Yoga con una jornada gratuita en el Parque 93

Bogotá se unirá a la conmemoración del Día Internacional del Yoga con una jornada abierta al público que reunirá prácticas de bienestar, meditación y actividades comunitarias en el Parque 93. La iniciativa, organizada por la Asociación Amigos del Parque 93 y la Embajada de la India en Colombia, se llevará a cabo el sábado 20 de junio y estará abierta de manera gratuita para personas de todas las edades.

La celebración se enmarca en la edición número 12 de esta fecha internacional, cuyo tema para 2026 es “Yoga para un envejecimiento saludable”. La propuesta busca destacar los beneficios de esta práctica para la movilidad, el equilibrio, la salud mental y el bienestar integral, promoviendo hábitos que pueden mantenerse a lo largo de la vida.

Un encuentro de bienestar al aire libre en Bogotá

La programación se desarrollará entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital. Durante la jornada, los asistentes podrán participar en diferentes actividades relacionadas con el yoga y la meditación sin necesidad de experiencia previa ni inscripción.

El evento forma parte del programa “Vive el Parque 93”, una iniciativa que impulsa actividades culturales, recreativas y de bienestar para la ciudadanía. La convocatoria está dirigida tanto a practicantes habituales como a personas que deseen acercarse por primera vez a estas disciplinas.



Según los organizadores, el objetivo es convertir el parque en un escenario de encuentro comunitario donde los ciudadanos puedan compartir experiencias relacionadas con el autocuidado, la actividad física y la salud emocional.

Programación con yoga, meditación y acroyoga

La agenda comenzará con una apertura oficial encabezada por representantes de la Embajada de la India y los organizadores. Posteriormente se desarrollará el Protocolo Común de Yoga de la India, seguido por sesiones de movimiento consciente, Hatha Vinyasa tradicional y otras actividades orientadas al bienestar físico y mental.

Durante la tarde también habrá espacios dedicados al acroyoga, una disciplina que combina elementos del yoga y el trabajo colaborativo, además de una sesión de meditación enfocada en la paz y un cierre con kirtan, una práctica de canto colectivo vinculada a las tradiciones del yoga.

Publicidad

Los organizadores señalaron que la programación podría tener ajustes de última hora, por lo que recomiendan consultar la información oficial antes del inicio de la jornada.

El mensaje global del Día Internacional del Yoga 2026

La conmemoración de este año estará alineada con el lema internacional “Yoga para un envejecimiento saludable”, una invitación a reflexionar sobre el papel de la actividad física consciente y la respiración en el bienestar de las personas a lo largo de todas las etapas de la vida.

Desde la organización destacan que el yoga puede practicarse de manera adaptable a distintas edades y condiciones físicas, lo que facilita la participación de familias completas y promueve la integración entre generaciones.

Publicidad

María Elena Giraldo, representante legal de la Asociación Amigos del Parque 93, señaló que la iniciativa busca convertir el espacio público en un escenario para el bienestar colectivo y el encuentro ciudadano. Por su parte, Karina Trevisan Pulido, directora ejecutiva de la entidad, destacó la importancia de que Bogotá participe en una celebración que se desarrolla simultáneamente en diferentes países.

Una celebración con alcance internacional

El Día Internacional del Yoga se celebra cada 21 de junio por declaración de la Organización de las Naciones Unidas. En Bogotá, la conmemoración tendrá lugar un día antes, el sábado 20 de junio, gracias a la alianza entre la Asociación Amigos del Parque 93 y la Embajada de la India en Colombia.

El yoga nos regala lo que más necesitamos en medio del ritmo de la ciudad: menos estrés, más calma, mayor concentración y bienestar. Pero sobre todo nos regala compañía. Ese mismo día, en muchos otros sitios del planeta, miles de personas estarán respirando al tiempo, unidas por un mismo gesto. Una celebración que estrecha los lazos entre Colombia y la India y que une Bogotá alrededor de algo tan sencillo y profundo como respirar. Los esperamos en el Parque 93. Entrada libre, al aire libre. No olvides tu tapete. Vive el Parque 93, una pausa que nos une dijo Karina Trevisan, directora de la Asociación Amigos Parque 93

La entrada será libre y gratuita, por lo que cualquier persona interesada podrá acercarse al Parque 93 para participar en las actividades programadas, compartir con la comunidad y conocer más sobre una práctica que cada año suma seguidores en diferentes regiones del mundo.