EE.UU. será más flexible en lo que resta del Mundial: no necesitará visa si tiene este documento

La Copa Mundial ya arrancó y son miles los aficionados que continúan llegando a las ciudades anfitrionas de Estados Unidos para seguir de cerca el torneo. De hecho, destinos como Atlanta, Boston, Dallas y Houston se alistan para recibir visitas multitudinarias durante las próximas semanas, mientras muchos se preguntan cómo obtener el permiso de ingreso al país.

Estados Unidos ha sido duramente criticado por sus restricciones migratorias en pleno Mundial, impidiendo que la selección de Irán pueda permanecer en el país, obligándola a ingresar únicamente para disputar sus partidos y trasladarse inmediatamente a México. A esto se suma la prohibición de ingreso al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor árbitro de África en 2025.

Ante ello, Estados Unidos habría flexibilizado algunas de sus medidas. Si bien para la mayoría de viajeros es obligatorio contar con una visa vigente, las autoridades estarían implementando excepciones para determinados países, permitiendo el ingreso mediante otros documentos.

La medida facilitaría la movilidad internacional durante lo que resta del Mundial 2026. Sin embargo, las condiciones varían según la nacionalidad de cada viajero.



Ciudades de Estados Unidos donde algunos viajeros pueden ingresar sin visa

Uno de los grupos que cuenta con mayores facilidades para ingresar a Estados Unidos es el de los ciudadanos canadienses.

Según la normativa vigente, los residentes canadienses no necesitan tramitar una visa de turista para viajar a Estados Unidos. En su lugar, basta con presentar un documento que acredite la ciudadanía canadiense.

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De hecho, las autoridades permiten estancias de hasta seis meses sin necesidad de visado, siempre que el viajero informe previamente el tiempo estimado de permanencia en territorio estadounidense.

Esta excepción se mantiene durante el Mundial y aplica para quienes se desplacen a cualquiera de las ciudades sede del torneo.

Visa de Estados Unidos Foto: Embajada de EEUU en Colombia

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Quiénes pueden viajar a Estados Unidos sin visa durante el Mundial

No solo los ciudadanos canadienses cuentan con beneficios migratorios especiales. El Departamento de Estado ha señalado que los viajeros de los países que integran el Programa de Exención de Visado también pueden ingresar sin una visa tradicional.

En este caso, los usuarios deben tramitar previamente la autorización electrónica conocida como ESTA, documento que habilita el ingreso temporal bajo las condiciones establecidas por el programa.

Las autoridades recomiendan que los aficionados provenientes de países que no hacen parte de este acuerdo sí cuenten con una visa estadounidense válida tipo B1/B2 para asistir al Mundial.

Requisitos para ingresar a Estados Unidos durante el Mundial 2026

Más allá de las excepciones existentes, todos los visitantes deben cumplir con requisitos básicos de documentación.

Uno de los más importantes es presentar un pasaporte vigente al momento del viaje. Dependiendo de la nacionalidad del viajero, incluso podría exigirse una vigencia adicional de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida del país.

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Por esta razón, las autoridades recomiendan revisar con anticipación las condiciones migratorias aplicables a cada nacionalidad antes de emprender el viaje. Con miles de aficionados movilizándose durante el Mundial 2026, contar con la documentación correcta será clave para evitar inconvenientes al ingresar a Estados Unidos.