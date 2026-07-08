El destino de Cundinamarca donde podrá probar amasijos tradicionales hechos en hornos de leña

Los amantes de la gastronomía tradicional colombiana tendrán una cita imperdible en Cundinamarca durante el mes de julio.

El municipio de Fómeque, ubicado en la provincia de Oriente, abrirá sus puertas para celebrar el III Festival Gastronómico del Amasijo, la Cultura y el Deporte, un evento que reunirá recetas ancestrales, actividades culturales y deportivas, además de una amplia oferta turística para quienes deseen conocer uno de los destinos más representativos de la región.

Del 16 al 19 de julio de 2026, este municipio se convertirá en el epicentro de una celebración que busca mantener vivas las tradiciones culinarias heredadas por generaciones y destacar el trabajo de las familias que aún conservan la preparación artesanal de los amasijos, uno de los productos más emblemáticos de la cocina cundinamarquesa.

Foto suministrada.

Uno de los mayores atractivos del festival será la instalación de diez hornos de leña tradicionales en el Parque Principal Jesús Maestro. Allí, representantes de los diez municipios de la Provincia de Oriente elaborarán diferentes preparaciones típicas utilizando técnicas que han permanecido prácticamente intactas con el paso del tiempo.



Los visitantes tendrán la oportunidad de degustar productos tradicionales como el pan de sagú, el pan de maíz, el pan de maíz pelado y las tradicionales mantecadas, elaborados de manera artesanal y horneados con leña, un proceso que conserva los sabores y aromas característicos de la gastronomía campesina de esta zona del departamento.

La programación también contempla el Concurso del Mejor Amasijo de la Región de Oriente, una competencia que busca reconocer el conocimiento culinario transmitido entre generaciones y promover la preservación de estas recetas que forman parte del patrimonio gastronómico de Cundinamarca. La iniciativa pretende fortalecer el sentido de pertenencia por una tradición que continúa presente en los hogares de la región.

Pero la oferta del festival no estará limitada únicamente a la comida. Durante los cuatro días del evento, residentes y turistas podrán disfrutar de presentaciones musicales, espectáculos artísticos, exhibiciones culturales, competencias deportivas, muestras artesanales y espacios dedicados a emprendedores locales, quienes exhibirán productos representativos del municipio y del Oriente cundinamarqués.

Una fiesta que honra la tradición, la cultura, el sabor y el talento de la región. Foto suministrada.

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La realización del festival también busca impulsar el turismo y dinamizar la economía de Fómeque, un municipio reconocido por sus paisajes montañosos, su riqueza ambiental y la cercanía con importantes ecosistemas naturales del departamento. Gracias a este tipo de iniciativas, la población continúa posicionándose como un destino atractivo para quienes buscan experiencias relacionadas con la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

Desde la organización del evento destacaron que esta celebración representa el esfuerzo de cientos de familias que durante décadas han preservado las recetas tradicionales y las costumbres campesinas que hoy hacen parte de la identidad del territorio.

El fuego de los hornos de leña, el aroma del pan recién horneado y las expresiones artísticas serán los protagonistas de una agenda pensada para toda la familia. La expectativa de los organizadores es recibir a cientos de visitantes durante los cuatro días de actividades y consolidar al municipio como uno de los principales referentes gastronómicos y culturales del departamento.

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Quienes decidan visitar Fómeque entre el 16 y el 19 de julio no solo encontrarán una amplia variedad de amasijos tradicionales, sino también una oportunidad para recorrer un municipio que conserva buena parte de sus costumbres, conocer a sus productores y disfrutar de una experiencia en la que la gastronomía se convierte en el hilo conductor para descubrir la historia y la identidad del Oriente de Cundinamarca.

Con esta tercera edición del Festival Gastronómico del Amasijo, la Cultura y el Deporte, Fómeque busca seguir fortaleciendo una tradición que une a toda una región y demostrar que las recetas preparadas en hornos de leña continúan siendo un símbolo del patrimonio culinario colombiano.