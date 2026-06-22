Ni Antioquia ni Cundinamarca: el departamento con 2 destinos nominados a premio mundial de turismo

En el mapa del turismo rural internacional, Colombia ubicó ocho municipios en la lista de postulados al Best Tourism Villages 2026, iniciativa liderada por la ONU Turismo. Sin embargo, un departamento destacó por encima del resto al conseguir dos representantes.

¿Qué municipios visitar en el departamento de Caldas?

Se trata de Caldas, que logró posicionar a Marulanda y Norcasia entre los destinos seleccionados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La convocatoria nacional contó con la participación de 27 municipios de 13 departamentos, en un proceso de evaluación técnica y cualitativa.

Marulanda fue uno de los casos destacados por su identidad campesina, sus paisajes de alta montaña y la tradición ovina que mantiene viva la economía rural. Su propuesta turística se centra en la autenticidad del territorio andino y la preservación de su cultura rural.

Norcasia, por su parte, fue reconocida por su riqueza hídrica, sus paisajes de selva y montaña y su apuesta por el turismo comunitario. El municipio se ha consolidado como un destino emergente del Eje Cafetero con enfoque en naturaleza y aventura.



¿Qué otros municipios visitar en Colombia?

Además de estos municipios de Caldas, la selección de Colombia para la postulación a los Best Tourism Villages 2026 de la ONU Turismo incluyó seis municipios más, destacados por su patrimonio natural, cultural y su apuesta por el turismo sostenible.

Consacá, Nariño. Foto: Alcaldía de Consacá.

Consacá, por ejemplo, fue reconocido por su riqueza histórica ligada a la cordillera de los Andes, sus cultivos de café y la tradición artesanal de la paja toquilla. Su entorno natural, a la sombra del volcán Galeras, refuerza su perfil como destino de turismo cultural y de naturaleza.

Mientras tanto, El Peñón, en Santander, ingresó a la lista por sus cavernas naturales, la tranquilidad de su vida rural y su identidad campesina. El municipio ha fortalecido experiencias turísticas enfocadas en naturaleza, espeleología y turismo comunitario.

Jericó, Antioquia. Foto: Antioquia Es Mágica.

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Por Antioquia, Jericó fue destacado por su patrimonio arquitectónico, su tradición cafetera y su fuerte identidad cultural y religiosa. Le ayudaron a la postulación también sus balcones coloridos y el trabajo artesanal del carriel, que lo posicionan como uno de los destinos más emblemáticos del suroeste antioqueño.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que los municipios fueron evaluados bajo nueve criterios definidos por ONU Turismo, entre ellos sostenibilidad económica, social y ambiental, gobernanza, infraestructura y promoción cultural.

El Gobierno nacional destacó que la selección busca fortalecer el turismo rural como motor de desarrollo en los territorios, además de proyectar a Colombia como un referente mundial en experiencias auténticas y sostenibles. Ahora, los ocho destinos avanzan a la fase internacional del certamen.