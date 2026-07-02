Cundinamarca implementará bancos de forraje en 27 municipios para enfrentar el fenómeno de El Niño

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la puesta en marcha de una estrategia para reducir el impacto que podría generar el fenómeno de El Niño sobre la producción ganadera del departamento. La iniciativa contempla la implementación de bancos de forraje en 27 municipios con el propósito de garantizar alimento para el ganado durante los periodos de sequía.

Según explicó el mandatario, el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias provocan el deterioro de los pastos, principal fuente de alimentación del ganado, lo que afecta la producción pecuaria y el sustento de los productores rurales.

Como parte del plan, cada uno de los 27 municipios contará con 12 hectáreas destinadas al establecimiento de bancos de forraje, donde se cultivará material vegetal que posteriormente será transformado en silo para su almacenamiento y utilización en épocas de escasez.

De acuerdo con las proyecciones de la administración departamental, la estrategia permitirá producir cerca de 26.000 bolsas de silo, que servirán como reserva alimenticia para el ganado durante las temporadas de mayor intensidad del fenómeno climático.



El gobernador señaló que esta medida hace parte de las acciones de adaptación al cambio climático que adelanta el departamento, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sector agropecuario frente a eventos extremos y reducir las pérdidas económicas derivadas de la sequía.