Pequeñas acciones, grandes impactos: la campaña de prevención del fenómeno de El Niño

En Blu creemos que informar sobre la actualidad es tan importante como ofrecer herramientas útiles que ayuden a las personas a enfrentar los desafíos que impactan su vida cotidiana. Por eso, en alianza con Wero, nuestro aliado técnico en esta iniciativa, lanzamos una nueva campaña de educación y prevención sobre el fenómeno de El Niño, con el propósito de acercar información clara, práctica y fácil de comprender para que los colombianos puedan prepararse ante sus posibles efectos.

El fenómeno de El Niño suele asociarse con el incremento de las temperaturas, pero sus consecuencias van mucho más allá. La disminución de las lluvias y los periodos prolongados de sequía pueden influir en la disponibilidad de agua, afectar diferentes actividades productivas y generar retos para el bienestar de las comunidades.

La experiencia reciente demostró la importancia de la prevención. Durante el último episodio de este fenómeno climático, el país enfrentó incendios forestales, dificultades en el abastecimiento de agua en varios municipios y niveles reducidos en algunos embalses. Estas situaciones evidenciaron la necesidad de fortalecer la cultura del cuidado y el uso responsable de los recursos.

Con ese objetivo, desarrollamos una estrategia que busca convertir conceptos técnicos en recomendaciones sencillas y aplicables en la vida diaria. Para lograrlo, contaremos con Bruno, nuestro embajador y vocero de sostenibilidad, desarrollado con inteligencia artificial por LUMO Media Lab, quien será el encargado de acercar estos mensajes a la audiencia a través de diferentes formatos y plataformas digitales.



Por medio de Bruno compartiremos contenidos educativos enfocados en la prevención, el autocuidado y la gestión responsable de los recursos. La intención es que cada persona pueda identificar acciones concretas para prepararse mejor frente a los posibles impactos asociados a las altas temperaturas y a la disminución de las precipitaciones.

Entre las recomendaciones que promoveremos se encuentran prácticas tan simples como ahorrar agua, reparar fugas en los hogares, hacer un uso eficiente de la energía, mantenerse hidratado durante los días más cálidos y estar atentos a las alertas e indicaciones emitidas por las autoridades competentes.

La campaña estará guiada por una premisa clara: “un riesgo, una acción”. Bajo este enfoque buscamos demostrar que pequeñas decisiones cotidianas pueden generar resultados significativos para las personas, las familias y las comunidades. Cada contenido estará orientado a relacionar un posible riesgo con una medida de prevención que pueda implementarse fácilmente en el entorno diario.

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A lo largo de esta iniciativa, compartiremos información práctica diseñada para facilitar la comprensión de un fenómeno que, aunque es ampliamente conocido, sigue generando dudas sobre sus implicaciones y sobre las medidas que pueden adoptarse para reducir sus efectos.

Desde Blu consideramos que la educación y la prevención son herramientas fundamentales para fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudadanía frente a distintos retos ambientales. Por ello, esta campaña busca contribuir a la construcción de hábitos responsables y a la promoción de acciones que favorezcan el cuidado de los recursos naturales.

Como la emisora número uno del país, de acuerdo con los resultados más recientes del ECAR 2-2025, reafirmamos nuestro compromiso con el servicio a la audiencia a través de contenidos que transformen la información en herramientas útiles para el día a día. Próximamente, los colombianos podrán encontrar estos mensajes educativos y de prevención en las redes sociales de Bruno y en las plataformas digitales de Blu y Caracol Televisión.