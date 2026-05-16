MinSalud propone sistema digital para seguimiento de fórmulas y entrega de medicamentos en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para consulta pública un proyecto de resolución con el que busca integrar la entrega de medicamentos y otras tecnologías en salud a la Historia Clínica Electrónica interoperable en Colombia.

La iniciativa hace parte de una estrategia de transformación digital del sistema de salud y busca consolidar, en un solo entorno, la información relacionada con la atención de los pacientes, incluyendo la prescripción médica, el direccionamiento, la programación y la entrega efectiva de medicamentos y tecnologías en salud.

Según explicó el Ministerio, inicialmente el modelo comenzará a operar con medicamentos y, posteriormente, se ampliará a otras tecnologías médicas.

Además, el proyecto adiciona nuevas disposiciones a la Resolución 1888 de 2025, incorporando el llamado Resumen Digital de Atención (RDA) de dispensación de medicamentos, una herramienta que permitirá integrar esta información a la Historia Clínica Electrónica Interoperable.



Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es fortalecer la trazabilidad y transparencia de la información sobre los tratamientos que reciben los usuarios del sistema de salud. Con este modelo, las autoridades podrán hacer seguimiento al ciclo completo de atención, desde que un profesional formula un medicamento hasta el momento en que el paciente lo recibe.

Además, la entidad aseguró que el sistema permitirá reducir cargas administrativas para médicos y personal de salud, evitando registros repetidos y facilitando la toma de decisiones clínicas durante las consultas.

La cartera también señaló que esta medida responde a órdenes emitidas por la Corte Constitucional dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, la cual exige avanzar hacia un sistema unificado e interoperable de información en salud.

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El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que la implementación será gradual y contará con acompañamiento técnico a EPS, IPS y gestores farmacéuticos para evitar afectaciones en la prestación de los servicios y garantizar la continuidad en la entrega de tratamientos a los pacientes.

Es importante destacar que la propuesta permanecerá en consulta pública mientras se adelanta el proceso de revisión técnica y participación ciudadana antes de su expedición definitiva.