El municipio dónde las frutas son su principal encanto: el mangostino se roba el show

En el norte del Tolima hay un destino que, sin hacer mucho ruido, termina sorprendiendo a quienes lo visitan por primera vez. No se trata solo de historia o paisajes, sino de una mezcla muy bien lograda entre tradición, naturaleza y variedad de sabores. Ese lugar es San Sebastián de Mariquita.

A poco más de dos horas de Ibagué, este municipio tiene ese encanto de los pueblos que se disfrutan sin afán. Calles tranquilas, arquitectura con aire colonial y un clima cálido que invita a caminarlo. Además, su importancia en la ruta Mutis le da un valor histórico especial, pero lo que realmente engancha al visitante es lo que se produce en sus campos.



El municipio dónde las frutas son su principal encanto

Mangostino, fruta colombiana Freepik

Mariquita es de esos lugares donde la tierra responde. Aquí, el clima y el agua hacen su trabajo y permiten que una gran variedad de frutas crezcan con facilidad. No es casualidad que muchos lo consideren uno de los puntos fruteros más importantes del Tolima.

Más allá de los cultivos, hay una conexión directa entre el campo y la experiencia del viajero. Es fácil encontrar frutas frescas, sabores auténticos y ese ambiente de pueblo donde todo se siente cercano. Ese detalle, que parece sencillo, es justamente lo que termina marcando la diferencia.



El mangostino se roba el show en Mariquita

Si hay algo que no pasa desapercibido en Mariquita es el mangostino. Esta fruta se ha convertido en su sello y en una razón más para visitar el municipio. Su sabor y calidad han sido tan destacados que la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó la denominación de origen al “Mangostino de Mariquita”.



Este reconocimiento no es menor, porque respalda lo que muchos ya saben en la región: que aquí se produce un mangostino con características únicas. Además, el municipio le rinde homenaje con el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, un plan que mezcla cultura, música y turismo en un solo espacio.

Sitios de interés para visitar en Mariquita Tolima

Pero Mariquita no se queda solo en sus frutas. Tiene varios rincones que vale la pena recorrer con calma, de esos que se disfrutan caminando y sin prisa.



Plaza Mayor José Celestino Mutis

Bosque Municipal

Alto de la Cruz

Cada uno de estos lugares tiene su propio encanto. Desde espacios históricos hasta puntos rodeados de naturaleza, el municipio ofrece una experiencia completa para quienes buscan desconectarse y descubrir algo distinto.

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Mariquita es, en pocas palabras, un destino que combina historia, naturaleza y sabor. Un lugar que no necesita exagerar para gustar, porque lo que tiene es auténtico. Y eso, al final, es lo que más termina valorando cualquier viajero.