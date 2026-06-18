El país asiático en donde más le rinde el dinero a los colombianos cuando viajan

Gracias que, en el último año, el peso colombiano se consolidó como una de las monedas con mejor desempeño a nivel global, su precio mejoró en el mercado con un fortalecimiento de alrededor del 14 % frente al dólar y que ha beneficiado a cientos de viajeros a la hora de llegar a nuevos destinos.

Pero hay un destino en especial que se ha puesto como ideal para los viejos colombianos, en especial porque el dinero rinde más gracias a este gran momento de la moneda nacional: Corea del Sur, que, según un estudio de Banco de Bogotá, debido a el comportamiento del tipo de cambio y la inflación del país de destino.

"El verdadero beneficio para el bolsillo del turista es cuando la ganancia por tasa de cambio no resulta absorbida por el costo de vida del país que visita. Al elegir destinos con precios estables y monedas más baratas, el poder adquisitivo del colombiano aumenta durante su viaje", explicó Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

Seúl, Corea del Sur / Foto: AFP

¿Cómo llegar desde Bogotá a Corea del Sur? Esto se necesita

Para conocer este famoso país asiático se necesitan una serie de requerimientos que exige el gobierno de ese país para ingresar, por lo menos desde Colombia que son:



Pasaporte: debe tener una vigencia mínima de seis meses.

debe tener una vigencia mínima de seis meses. Autorización K-ETA: debe ser sacada al menos 72 horas antes y tiene un costo de 10.000 wones, que en precio colombiano equivale a 23.000 pesos.

debe ser sacada al menos 72 horas antes y tiene un costo de 10.000 wones, que en precio colombiano equivale a 23.000 pesos. Billetes de alojamiento: exigen tener asegurado un sitio en donde hospedarse.

No existen vuelos directos desde Bogotá hasta Seoul y tiene una duración de 23 horas con una escala incluida, algunas son en Canadá, pero las más conocidas son en Europa o Estados Unidos y ahí se toma una aerolínea coreana. Los precios van desde los 9 millones de pesos hasta los 13, dependiendo el tipo de vuelo y viaje.



Corea del Sur Foto: Google Maps

Otros países en donde también rinde el dinero a los colombianos

Japón e Indonesia encabezan el listado debido a la combinación de dos factores: monedas que han perdido valor frente al peso colombiano y una inflación relativamente estable que evita que los precios internos reduzcan el beneficio cambiario.

Otros destinos como India, Nepal y Sri Lanka también presentan condiciones favorables para quienes buscan aprovechar el buen momento del peso colombiano. Aunque la distancia, los costos de desplazamiento y las diferencias culturales pueden representar desafíos para algunos viajeros, estos países ofrecen una relación atractiva entre el valor del dinero y el costo de vida.