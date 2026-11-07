El ‘pueblito pesebre’ para visitar en diciembre: calles empedradas y una tradición de miel

Santander tiene un municipio que reúne varios planes para quienes buscan un destino diferente durante las vacaciones de diciembre. Se trata de Oiba, conocido como el ‘pueblito pesebre de Colombia’, un lugar que conserva construcciones de arquitectura colonial, calles empedradas y tradiciones relacionadas con la producción de miel.

El municipio hace parte de los 87 que conforman el departamento y ofrece alternativas para recorrer su patrimonio, conocer las actividades de sus habitantes y visitar escenarios naturales. Su arquitectura y sus expresiones culturales lo convierten en una opción para quienes quieren conocer otros destinos de la región.

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¿Qué lugares se pueden visitar en Oiba, Santander?

Uno de los puntos de referencia es el parque principal, donde se encuentra la iglesia de San Miguel Arcángel, un templo construido en piedra labrada. Alrededor de este lugar se conserva una leyenda que cuenta que el diablo robó una campana traída desde España y que, tiempo después, San Miguel Arcángel, patrono del municipio, permitió recuperarla. A esta figura religiosa también se le atribuyen varios milagros.



Oiba también se reconoce por sus artesanías elaboradas en caolín o arcilla blanca. De acuerdo con información de Cotelco Santander, los artesanos utilizan técnicas tradicionales para crear miniaturas de capillas, iglesias y fachadas de viviendas campesinas. Esta actividad se relaciona con la presencia de canteras de donde se extrae la materia prima.

¿Qué actividades de naturaleza y turismo rural ofrece Oiba?

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Para quienes prefieren los recorridos al aire libre, uno de los atractivos son las cascadas de Chaguatá. Allí se pueden realizar caminatas ecológicas y actividades como rápel y torrentismo. El acceso presenta dificultades, por lo que el recorrido está dirigido a visitantes interesados en este tipo de experiencias.

Otro de los elementos que identifica al municipio es la producción de miel de abejas. Los viajeros pueden acercarse al trabajo apícola y conocer el proceso de elaboración artesanal de este producto.

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Esta tradición tiene su propia celebración: cada enero se realiza el Festival de la Miel, con comparsas, carrozas, reinado, verbenas populares y desfiles en los que aparecen personajes disfrazados de diablos y brujas.

Así, Oiba reúne patrimonio arquitectónico, naturaleza y actividades rurales en un mismo destino de Santander, con opciones para conocer sus tradiciones durante una visita.