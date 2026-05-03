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El pueblo reconocido por tener el mejor fríjol de Antioquia: a dos horas de Medellín

El municipio, además, está ubicado en un sitio estratégico y cercano también a otros atractivos de la subregión.

frijol liborino.jpg
Fríjol liborino.
Foto: Puebliando por Antioquia y Agrosavia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

A poco más de dos horas y unos 80 kilómetros desde Medellín, en el Occidente de Antioquia, se encuentra Liborina, un municipio que ha ganado reconocimiento por la calidad de su fríjol. Este producto agrícola no solo impulsa su economía, sino que también define su identidad cultural y campesina.

Rodeado de montañas y atravesado por fuentes hídricas, Liborina ofrece un paisaje típico antioqueño donde el campo es protagonista. Su historia, que se remonta a 1832, se refleja en su arquitectura tradicional y en la vida tranquila de sus habitantes.

El fríjol que le da nombre y orgullo a un pueblo

Hablar de Liborina es hablar de fríjol. Durante generaciones, este cultivo ha sido el sustento de cientos de familias, posicionando al municipio como un referente regional por la calidad y sabor de su producción.

Y es que además, cada año, las Fiestas del Fríjol reúnen a propios y visitantes en torno a la gastronomía, la música y las tradiciones locales. Este evento no solo celebra la cosecha, sino que fortalece el turismo y mantiene viva una herencia agrícola que distingue al territorio.

¿Por qué es reconocido el fríjol de Liborina, Antioquia?

De acuerdo con a Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVI), el fríjol liborino destaca, entre otras cosas, por "su fácil digestibilidad, buena adaptabilidad al cambio climático, resistencia a suelos con bajos nutrientes y sequía, y su tolerancia a altas temperaturas", aspectos que convierten "al frijol liborino, característico por su coloración amarilla moteada, en una interesante alternativa productiva, comercial y sostenible para los productores de la región".

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Naturaleza, tradición y turismo emergente

Además de su vocación agrícola, Liborina se destaca por su riqueza natural. Charcos, quebradas como la Juan García y caminos rurales hacen parte de su oferta para quienes buscan planes tranquilos y contacto con la naturaleza.

Gracias a su cercanía con Medellín y a su autenticidad, este municipio comienza a posicionarse como un destino emergente en Antioquia, convirtiéndose, también por su cercanía al Puente de Occidente y Santa Fe de Antioquia, en una opción para viajes cortas, donde la cultura campesina y los paisajes se convierten en protagonistas.

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