El respaldo al que podrán acceder los colombianos que asistan al Mundial 2026

Los colombianos que ya empiezan a planear su viaje para vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica contarán con un nuevo respaldo diseñado específicamente para este tipo de experiencias deportivas, donde la incertidumbre sobre fechas de regreso, recorridos entre ciudades y gastos imprevistos hacen parte del panorama.

En ese contexto, la compañía Assist Card de asistencia al viajero presentó AC CUP 500, un producto creado para acompañar a los hinchas que se desplazarán a países sede como Estados Unidos, Canadá y México, donde se disputará el certamen orbital.

Inauguración Mundial 2026 // Foto: AFP

La principal novedad de este lanzamiento es un beneficio que, según la compañía, no tiene precedentes en el mercado: una cobertura con un monto máximo global de hasta 500.000 dólares, pensada para responder ante eventualidades médicas en destinos donde los costos de atención suelen ser significativamente elevados. A esto se suma una característica clave para los viajeros mundialistas: la extensión automática del producto, sin costos adicionales, en caso de que la Selección Colombia avance de fase.

Esto significa que los hinchas no tendrán que preocuparse por ajustar su cobertura si el equipo nacional continúa en competencia, un detalle que cobra relevancia en un torneo donde los planes de viaje pueden cambiar de manera constante.



“Este lanzamiento es algo inédito en el mercado. Queremos acompañar al viajero ante los elevados costos de salud. Assist Card reforzará todo el operativo mundialista para brindar el mejor servicio y calidad”, explicó Hernán Gonzalez, Country Manager de Assist Card Colombia, al destacar también el aumento de viajeros y la necesidad de reforzar la atención en destino.

Uno de los puntos más sensibles al viajar a Norteamérica es el acceso a servicios de salud. Tanto Estados Unidos como Canadá cuentan con sistemas médicos reconocidos, pero con costos que pueden resultar muy altos para turistas internacionales. Por ello, contar con una asistencia integral se convierte en un factor clave para evitar contratiempos financieros durante el viaje.

El nuevo producto no solo incluye este respaldo económico, sino que se apoya en la experiencia global de la compañía, que asegura más de 50 años en el sector, una red internacional de prestadores, 51 oficinas comerciales propias, atención 24/7, servicio de telemedicina y más de 200.000 asistencias anuales en más de 190 países.

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Esta infraestructura busca garantizar que cualquier imprevisto —desde una urgencia médica hasta una consulta remota— pueda resolverse de forma rápida, sin importar en qué ciudad sede se encuentre el viajero durante el Mundial.

“Llevamos más de 50 años liderando la categoría de asistencia al viajero, adaptándonos a cada necesidad y a cada escenario. Este Mundial es muy importante para nosotros, no solo por la cantidad de viajeros que se movilizará, sino también porque acompañamos a la Federación Colombiana de Fútbol como sponsor oficial”, agregó el directivo.

Con esta apuesta, la compañía refuerza su posicionamiento en un momento en el que la fiebre mundialista comienza a crecer entre los aficionados colombianos. El objetivo es claro: que los hinchas puedan centrarse en vivir la experiencia del fútbol sin preocuparse por imprevistos médicos o logísticos.

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En definitiva, el AC CUP 500 se perfila como una alternativa pensada para quienes desean acompañar a la Tricolor en una de las citas deportivas más importantes del planeta, con la tranquilidad de contar con un respaldo sólido durante todo el recorrido mundialista.