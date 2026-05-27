Epic Universe celebra su primer aniversario entre magia, experiencias inmersivas y aventura

Entre quienes han tenido la experiencia de visitar Epic Universe, coinciden en que el lugar ha redefinido el estándar del entretenimiento global.

Al cumplirse un año de su apertura, este cuarto parque temático se consolida como la expansión más ambiciosa en la historia de Universal Orlando y un motor clave para el turismo en Florida.

Epic Universe Foto: Blu Radio

Cinco mundos de inmersión total

La celebración incluyó para algunas personalidades recorridos VIP por los cinco mundos que componen el parque, cada uno diseñado con un nivel de detalle asombroso. Pero además un sombroso show de agua y luces en la plazoleta principal de Celestial Park.



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Allí se podrá disfrutar desde Celestial Park, el corazón del recinto con su montaña rusa Stardust Racers, hasta la nostalgia tecnológica de Super Nintendo World.

Los visitantes también pueden trasladarse al París mágico en The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, volar con dragones en Isle of Berk o enfrentarse a los monstruos clásicos en Dark Universe.

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El objetivo, según Universal Creative, es que el visitante sea el protagonista absoluto de su propia historia.

Innovación y potencia económica

El impacto de Epic Universe va más allá de la fantasía. Jeff Polk, gerente general del parque, destacó que el proyecto ha generado cerca de 44.000 millones de dólares en derrama económica desde su construcción, aportando 2.000 millones a Florida solo en su primer año de operación.

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Este éxito se sustenta en una base tecnológica sin precedentes, integrando más de 161 patentes desarrolladas específicamente para maximizar la conexión emocional y la inmersión del visitante.

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Un futuro en expansión

El parque fue concebido como un entorno multigeneracional, donde los espectáculos en vivo y los personajes interactivos permiten experiencias compartidas entre padres e hijos. Lejos de estancarse, los ejecutivos adelantaron que Epic Universe continuará evolucionando con nuevas experiencias nocturnas y expansiones creativas, mientras el resort se prepara para recibir próximamente la atracción Fast & Furious: Hollywood Drift.

A un año de su apertura, Epic Universe no solo es un destino, es el futuro de la industria de los viajes y el turismo.

Así son los cinco mundos inmersivos de Universal Epic Universe, con sus atracciones y conceptos principales:

Celestial Park: El corazón de Epic Universe

Este es el centro del parque donde los visitantes inician su recorrido, diseñado con jardines, canales de agua y senderos que rescatan el concepto tradicional de "parque".

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Sus atracciones principales incluyen Stardust Racers, una montaña rusa de lanzamiento dual que alcanza los 100 km/h, el innovador Constellation Carousel y el área interactiva acuática Astronomica.

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The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: Entre París y Londres

Este mundo está ambientado en el París mágico de los años 20 y el Ministerio de Magia británico. Los visitantes pueden disfrutar del espectáculo Le Cirque Arcanus, vivir la aventura de Harry Potter and the Battle at the Ministry y utilizar varitas interactivas para lanzar hechizos en todo el entorno.

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Super Nintendo World: La aventura de los videojuegos

Un entorno totalmente interactivo basado en las franquicias de Super Mario y Donkey Kong. Cuenta con atracciones tecnológicas como Mario Kart: Bowser’s Challenge, Yoshi’s Adventure y Mine-Cart Madness, además de permitir desafíos adicionales mediante el uso de la Power-Up Band.

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Cómo entrenar a tu Dragon – Isle of Berk: Un mundo vikingo

Inspirado en la saga cinematográfica, este mundo permite a los visitantes encontrarse con personajes como Hipo y Chimuelo￼. Incluye la montaña rusa ￼Hiccup’s Wing Gliders, la atracción Dragon Racer’s Rally y el espectáculo en vivo The Untrainable Dragon.

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Dark Universe: El dominio de los monstruos clásicos

Un espacio dedicado a las leyendas del terror clásico de Universal. Sus experiencias más destacadas son Monsters Unchained en la Mansión Frankenstein, la atracción Curse of the Werewolf y el restaurante temático Das Stakehaus, donde los visitantes conviven con personajes icónicos del género.

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El primer año de Universal Epic Universe confirma que este complejo no es solo un parque temático más, sino un cambio de paradigma para la industria del turismo y el entretenimiento global.