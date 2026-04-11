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Blu Radio  / Turismo  / Esta es la 'Italia' colombiana: así puede llegar al mágico pueblo

Esta es la 'Italia' colombiana: así puede llegar al mágico pueblo

A pocas horas de Pasto, un escondido destino cautiva con canales, paisajes y naturaleza única en el sur del país.

Laguna de La Cocha está situada en el corregimiento de El Encano, a unos 30 minutos de la ciudad de Pasto.
Laguna de La Cocha está situada en el corregimiento de El Encano, a unos 30 minutos de la ciudad de Pasto.
Foto: aventurecolombia.com
Por: Jhonatan Bello
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Actualizado: 11 de abr, 2026

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