Esta es la 'Italia' colombiana: así puede llegar al mágico pueblo

En el sur de Colombia, lejos del ruido de las grandes ciudades, hay un destino que sorprende por su belleza y por una comparación que cada vez toma más fuerza entre viajeros: un rincón que muchos llaman la “Italia colombiana”. Se trata de un lugar donde el agua, la arquitectura y la tranquilidad se combinan para ofrecer una experiencia diferente.

Ubicado a pocas horas de Pasto, este destino se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan naturaleza, descanso y grandes paisajes. Aunque la comparación con Europa es inevitable, su esencia sigue siendo completamente colombiana.



Laguna de La Cocha: la ‘Italia' o 'Venecia' colombiana que enamora a turistas

La protagonista de este atractivo es la Laguna de La Cocha, conocida también como la “Venecia colombiana”. Su entorno natural, rodeado de montañas y aguas tranquilas, crea un ambiente que invita a desconectarse.

Uno de sus mayores atractivos es la Isla La Corota, considerada el corazón del lugar. Allí, los visitantes encuentran senderos ecológicos, vegetación única y una biodiversidad que incluye aves, peces y especies vegetales propias de la región.

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Cómo llegar a la Laguna de La Cocha desde Bogotá

Llegar a este destino puede ser parte de la aventura, con opciones para distintos tipos de viajeros:



Vía aérea: vuelo de aproximadamente 1 hora y 45 minutos hasta Pasto, seguido de un trayecto por carretera

Vía terrestre: recorrido cercano a 20 horas pasando por ciudades como Ibagué, Armenia, Palmira y Popayán

Acceso fluvial: desde El Encano, recorrido en lancha de unos 10 minutos hasta la isla

Cada alternativa ofrece paisajes distintos, desde montañas hasta valles, lo que convierte el viaje en una experiencia en sí misma.



Qué hacer en la ‘Italia colombiana’: planes imperdibles

Más allá del paisaje, este destino ofrece actividades que enriquecen la visita y permiten disfrutarlo con calma:



Recorrer canales rodeados de construcciones coloridas

Explorar senderos naturales en la isla

Observar aves y fauna local

Probar la gastronomía típica de la región

La Laguna de La Cocha no solo es un lugar para ver, sino para vivir con tranquilidad. Entre el sonido del agua, el verde de las montañas y la riqueza natural, este rincón de Nariño se consolida como uno de los destinos más encantadores del país, ideal para una escapada diferente.