Estados Unidos permitirá el ingreso a su país sin visa: estos son los requisitos

Para millones de personas viajar a Estados Unidos es una meta; sin embargo, obtener la visa es uno de los principales obstáculos para los viajeros. Por fortuna, existe una alternativa que permite ingresar al país sin tramitar la visa americana tradicional. Se trata del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP), un mecanismo que autoriza el ingreso mediante una autorización electrónica conocida como ESTA.

Este beneficio está diseñado para quienes cumplen una serie de requisitos y pertenecen a países incluidos en el programa. La autorización permite realizar viajes por turismo, negocios o tránsito durante un período máximo de 90 días, siempre que el visitante cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) no reemplaza la visa, sino que funciona como una aprobación previa para determinar si una persona puede ingresar bajo este programa. Su objetivo es evaluar la elegibilidad del viajero antes de su llegada al territorio estadounidense.

¿Qué es el permiso ESTA y quiénes pueden solicitarlo?

La visa estadounidense es obligatoria para los colombianos que quieran entrar a ese territorio. Foto: AFP

El ESTA es un permiso digital obligatorio para los ciudadanos de los países que hacen parte del Programa de Exención de Visa. Una vez aprobado, tiene una vigencia de dos años y permite realizar múltiples ingresos a Estados Unidos durante ese período.

Sin embargo, contar con esta autorización no significa que cualquier persona pueda viajar. Los solicitantes deben cumplir con varias condiciones:



Ser ciudadano o nacional de un país participante del Programa de Exención de Visa.

Tener una autorización ESTA aprobada antes del viaje.

Realizar el desplazamiento por turismo, negocios o tránsito.

Permanecer en Estados Unidos por un máximo de 90 días.

Cumplir las normas migratorias del programa.

Para solicitarlo, el viajero debe completar un formulario electrónico con información personal, datos del pasaporte, detalles del viaje y respuestas relacionadas con seguridad y elegibilidad. Además, debe realizar el pago correspondiente y esperar la decisión de las autoridades.

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¿Cuáles son los países que pueden aplicar al Programa de Exención de Visa?

Actualmente, el beneficio está disponible para ciudadanos de diferentes regiones del mundo. En Europa participan países como Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza y Suecia, entre otros.

En Asia y Medio Oriente están incluidos Brunéi, Catar, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán. En Oceanía participan Australia y Nueva Zelanda, mientras que en América el único país incluido es Chile.

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En el caso de los colombianos, el ingreso a Estados Unidos continúa requiriendo la visa correspondiente, ya que Colombia no hace parte del Programa de Exención de Visa.