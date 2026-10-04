Estas son las claves para viajar en semana de receso y no quedarse sin un peso

Entre el 5 y el 12 de octubre, Colombia tendrá una nueva semana de receso estudiantil que coincide con un festivo y suele aumentar los desplazamientos hacia destinos nacionales e internacionales. Para quienes planean viajar durante estos días, organizar con anticipación el presupuesto puede ayudar a controlar los gastos y evitar que las vacaciones terminen afectando las finanzas personales.

Las cifras de 2025 muestran el movimiento que genera esta temporada. Entre el 4 y el 13 de octubre de ese año, Migración Colombia registró 787.613 flujos migratorios de entradas y salidas internacionales, un 7 % más frente a los 731.246 movimientos contabilizados durante el mismo periodo de 2024.

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Estados Unidos concentró el 27 % de las salidas internacionales, seguido de España, con 14 %; Panamá, con 12 %; México, con 9 %; República Dominicana, con 8 %, y Brasil, con 4 %. En los desplazamientos dentro del país también hubo un incremento: la Superintendencia de Transporte reportó un aumento de 5,2 % frente a 2024.

Ante este panorama, Global66 entregó algunas recomendaciones para quienes viajarán durante la semana de receso y buscan mantener el control sobre el dinero destinado a las vacaciones.



Foto: Alcaldía de Bogotá, Freepik.

¿Cómo organizar el presupuesto para viajar en semana de receso?

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Una de las primeras recomendaciones es definir cuánto dinero se puede gastar durante el viaje antes de salir. Para hacerlo, se puede establecer un tope máximo y dividirlo entre el número de días de la estadía. Así se obtiene un presupuesto diario que incluya alimentación, transporte local, alojamiento, actividades y otros gastos.

La planeación también puede comenzar antes de empacar las maletas. La recomendación de Global66 es separar con anticipación los recursos destinados al viaje y mantenerlos en una plataforma que genere rendimientos y pueda utilizarse posteriormente para cubrir los gastos.

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Para quienes viajan al exterior, anticiparse también puede servir para tener en cuenta posibles cambios en el valor del dólar y otros movimientos de las monedas.

¿Por qué es importante separar dinero para los imprevistos?

Un viaje puede generar gastos que no estaban contemplados inicialmente. Por eso, otra de las recomendaciones consiste en reservar una parte del presupuesto para imprevistos.

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Ese dinero puede utilizarse ante cambios en el transporte, compras de última hora, medicamentos o necesidades adicionales relacionadas con el alojamiento. Tener este monto separado desde el comienzo puede evitar recurrir a créditos o utilizar los recursos destinados a otros gastos del viaje.

La recomendación también aplica para el seguimiento diario del presupuesto. Revisar cuánto se ha gastado permite saber si es necesario reducir el consumo durante los días siguientes o si existe margen para asumir un gasto adicional.

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¿Qué métodos de pago conviene utilizar durante un viaje?

En los viajes internacionales es necesario tener en cuenta las comisiones por transacciones y la volatilidad de las monedas. Global66 recomienda distribuir los medios de pago y llevar una parte del presupuesto en efectivo para compras pequeñas, mientras que la tarjeta de crédito puede reservarse para emergencias.

La compañía también plantea utilizar tarjetas diseñadas para viajes internacionales, como la Global66 Smart Card, que permite manejar diferentes divisas y realizar pagos en moneda local.

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Para los viajes dentro de Colombia, las transferencias inmediatas también representan una alternativa. Con la llegada de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del país, los usuarios cuentan con una herramienta para mover dinero de manera ágil durante estos periodos de mayor movilidad.

Otro aspecto recomendado es revisar con frecuencia las transacciones realizadas durante el viaje. El seguimiento permite identificar movimientos sospechosos y llevar un registro de los gastos para evitar superar el presupuesto establecido.

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“En Global66 trabajamos para que las personas puedan vivir como ciudadanos globales, eliminando las fronteras que tradicionalmente han existido para mover su dinero entre países y monedas. Esa misma visión la llevamos al ámbito local con la integración de Bre-B, buscamos que nuestros usuarios también puedan mover su dinero de forma inmediata en Colombia y resolver de manera sencilla sus necesidades financieras del día a día”, señaló Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66.