Este destino en Cundinamarca, el mejor para vacaciones de mitad de año, según expertos

Entre junio y julio, como todos los años, se espera un fuerte incremento de viajeros en todo el país con la llegada de las vacaciones de mitad de año en donde muchas familias aprovechan para salir y conocer nuevos destinos, en especial para desconectarse de la rutina y buscar planes que les den una escapada de la realidad.

Pero, según un estudio y estadísticas de Booking.com, reconocida plataforma de viaje, hay un municipio a tan solo dos horas de Bogotá que se ha convertido en una opción ideal para estas vacaciones de mitad con un incremento del 33 % en sus búsquedas: Villeta, Cundinamarca.

“Villeta se posiciona como uno de los destinos en tendencia para los viajeros colombianos este junio. Booking.com revela que el municipio registró un crecimiento del 33 % en búsquedas en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidándose como una opción ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y una escapada cerca de Bogotá”, explicaron.

Festival de la Panela en Villeta Foto: Gobernación de Cundinamarca.

¿Qué tiene de especial Villeta, Cundinamarca?

De acuerdo con el portal, este destino es ideal para viajar en pareja, familia o amigos gracias a sus climas rodeados de una exquisita naturaleza. Además, que ofrece:



Cascadas y senderos ecológicos en los alrededores del municipio

La tradición panelera de la región y degustar productos locales

Relajarse en spas y alojamientos campestres ideales para descansar

Explorar la oferta gastronómica local con sabores típicos y cocina tradicional colombiana.

¿Cómo llegar desde Bogotá y en cuánto tiempo?

Este reconocido municipio de Cundinamarca, según Google Maps, a tan solo dos horas de la capital saliendo por la calle 80 en el occidente de la ciudad y para llegar se puede hacer en un bus intermunicipal, que salen de:



Terminal del Salitre.

Portal 80.

“El crecimiento de Villeta refleja una tendencia cada vez más fuerte entre los viajeros: la búsqueda de destinos cercanos que permitan desconectarse sin recorrer largas distancias. Gracias a su ubicación estratégica y su oferta de descanso y bienestar, el municipio continúa ganando protagonismo entre quienes buscan viajes cortos pero memorables”, añadieron.

