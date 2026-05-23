Sol, playa y piscina: los errores que dañan la piel y el cabello durante las vacaciones

En menos de un mes comienza la temporada de vacaciones de mitad de año y miles de colombianos se preparan para viajar a destinos de playa, clima cálido y piscinas, lo que aumenta la exposición al sol, al cloro, la sal marina y las altas temperaturas.

Sin embargo, mientras las personas disfrutan de este tiempo de esparcimiento olvidan cuidar adecuadamente su piel y su cabello. Por ello, cometen errores frecuentes como protegerse del sol, usar productos con componentes agresivos o desconocer qué ingredientes pueden afectar la salud de la piel y el cuero cabelludo a largo plazo.

De hecho, cada vez más consumidores buscan fórmulas libres de parabenos, sulfatos fuertes y componentes irritantes, priorizando productos más amigables con la piel y el medio ambiente.

“Las vacaciones deben ser un momento para disfrutar y cuidarse, no para maltratar la piel o el cabello. Muchas veces las personas invierten en viajes y olvidan que el sol, el mar o la piscina también generan daños importantes si no existe una rutina adecuada de protección e hidratación”, asegura Luisa Chimá, empresaria y creadora de marcas colombianas como Kaba y D'Luchi.



Errores que dañan la piel y el cabello durante las vacaciones

De acuerdo con la empresaria, algunos de los mitos y verdades del cuidado personal en vacaciones son:

“El cabello no necesita protector solar”, falso. Así como la piel, el cabello también se deshidrata por la exposición constante al sol, la sal y el cloro. Esto puede generar resequedad, pérdida de brillo, puntas abiertas y alteración del color en cabellos tinturados.

Publicidad

Para evitarlo, expertos recomiendan usar tratamientos hidratantes y productos con ingredientes naturales que ayuden a restaurar la fibra capilar.

“Entre más rápido me broncee, mejor”. Uno de los errores más frecuentes durante vacaciones es exponerse largas horas al sol buscando resultados inmediatos. La sobreexposición puede provocar manchas, envejecimiento prematuro e incluso daños más graves en la piel.

Además, especialistas recomiendan evitar la exposición directa en las horas de mayor radiación solar, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Lo ideal es tomar el sol antes de las 9:00 o 10:00 de la mañana y después de las 4:00 de la tarde, cuando la intensidad de los rayos UV disminuye y el riesgo para la piel y el cabello es menor.

Publicidad

En este sentido, desde Kaba, expresan que han desarrollado productos enfocados en nutrición, hidratación y reparación capilar, varios de ellos libres de parabenos y enriquecidos con extractos naturales.

Asimismo, expertos en cuidado capilar y de la piel recomiendan optar por productos que ayuden a potencializar el bronceado, pero que al mismo tiempo aporten hidratación y cuidado a la piel.

ABC para proteger el cabello y la piel

Ante estas creencias, existe un ABC que no puede faltar en vacaciones:

